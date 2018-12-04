Специалисты в Университете Филадельфии узнали, что свести на нет эффект любой диеты может алкоголь. Об этом сообщает Eurek Alert.

Специалисты проанализировали данные 4 000 людей, которые боролись лишним весом. Ученые пришли к выводу, что даже небольшие «срывы» в воздержании от алкоголя полностью уничтожает эффект от диеты.

По данным исследования, любая диета, предписанная диетологом, способна эффективно бороться с лишним весом. Но главным правилом похудения является полный отказ от алкоголя.

Ученые подчеркивают, что на кратковременную коррекцию веса алкоголь имеет минимальное влияние. А вот длительное употребление спиртных напитков наносит вред фигуре и способности ее восстановления.

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