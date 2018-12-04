4-5 декабря в Баку проходит первое совещание Европейской рабочей группы по охране окружающей среды ИКАО (ICAO EUR ENV PT).

На совещании, в котором примут участие эксперты из государств-членов ИКАО, аккредитованных в Европе и международных авиационных организаций, будут обсуждены важные вопросы по охране окружающей среды в области гражданской авиации.

Рабочая группа была учреждена на совместном совещании Европейской Координационной группы аэронавигационного планирования (EANPG COG) и Европейской региональной координационной группы (RCOG), проводившемся в штаб-квартире ИКАО в Париже 16-18 мая 2018 года.

Гражданская авиация Азербайджана в своей повседневной деятельности, а также в рамках сотрудничества с ИКАО, ICAO, ЕСАС CANSO, IATA и с другими международными организациями, осуществляет политику, поддерживающую экономическое развитие, основывающуюся на экологических приоритетах, и играет ведущую роль в решении экологических вопросов на региональном уровне.

Следует отметить, что в целях осуществления совместной декларации государств-членов «Глобальные Экономические Мероприятия в охране окружающей среды» по резолюции Генеральной Ассамблеи ИКАО №39-3, Европейская конференция гражданской авиации (ЕСАС), членом которой наряду с 44 государствами является и Азербайджан, 3 сентября 2016 года в контексте «Схема компенсации и сокращения выбросов углерода в международной авиации (CORSIA – Carbon Offseting and Reduction Scheme for International Aviation)» поддержала Братиславскую декларацию. В соответствии с Декларацией начиная с 2020 года национальные авиаперевозчики обязаны представлять в государственные авиационные органы годовые отчеты о количестве эмиссий карбона в окружающую среду от выполняемых ими полетов, которые в свою очередь представляют эти отчеты в ИКАО.

Согласно другой резолюции Генеральной Ассамблеи ИАТА за № 39-2 государствам-членам было рекомендовано добровольно разработать «План мероприятий по уменьшению эмиссий» и обновление этой Государственной Программы раз в три года.

В рамках охраны окружающей среды деятельность ИКАО осуществляется через авиационную техническую комиссию и рабочую группу, состоящую из авиационных экспертов.

Деятельность в этой структуре играет непосредственную роль в формировании и принятии новых стандартов и рекомендаций ИКАО (SARP – Standards and Reccomended Practicies), в поиске путей решений вопросов по осуществлению международных требований относительно охраны окружающей среды на уровне экспертов, принятии соответствующих решений и оказании помощи в данном направлении государствам-членам ИКАО.

Minval.az