Премьер Франции Эдуард Филипп 4 декабря объявил о том, что власти Франции введут мораторий на повышение налогов на бензин и дизельное топливо для того, чтобы остановить массовые протесты в стране. Обещание сделать это премьер дал на встрече с представителями двух парламентских партий во вторник. В 13.00 европейского времени (в 16:00 по Баку) премьер, по данным источников в правительстве, сделает объявление официально в эфире французских телеканалов, пишет «Настоящее время».

Источники AFP сообщают, что решение было принято поздно вечером в понедельник на фоне рекордного падения рейтинга президента Эммануэля Макрона: уровень одобрения его деятельности во Франции на фоне протестов упал до 23%.

Решение о повышении налогов с 2019 года правительство Франции приняло осенью. Причем основной удар, согласно этому решению, должен был прийтись не на крупные компании, многие из которых и так пользуются налоговыми льготами, а на малый и средний бизнес: фермеров и владельцев служб доставки, а также владельцев магазинов. Узнав о повышении налога на топливо, 17 ноября по всей Франции начались мирные протесты так называемых «желтых жилетов».

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