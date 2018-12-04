Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию под руководством советника заместителя министра обороны США Лауры Купер.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«Ильхам Алиев отметил, что двустороннее сотрудничество в сфере обороны вызывает удовлетворение. Он отметил, что вопросы энергетической безопасности также имеют большую значимость в развитии двусторонних отношений. В этой связи он высоко отметил поддержку правительства США и лично президента в реализации проекта Южный газовый коридор»,- отмечается в информации.

Minval.az