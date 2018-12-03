В новом выпуске комедийного скетч-шоу Saturday Night Live, который размещен в YouTube 1 декабря, в гости к «Дональду Трампу» (его играет Алек Болдуин) приходят «Владимир Путин» (Бек Беннетт) и «принц Мухаммед» (Фред Армисен).

Артисты пародируют приветствие, которым обменялись реальные президент России и наследный принц Саудовской Аравии на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. «Путин» спрашивает «принца»: «Ты ведь не убил того журналиста (имеется в виду гибель Джамаля Хашукджи)?» – «Конечно, нет, – отвечает «Мухаммед», смеясь, – не убил наоборот!»

Затем «принц» рассказывает содержание своего разговора с президентом США: «Трамп такой: ну, пожалуйста, скажи, что это сделал не ты! А я ему: сука, тебе нужна нефть или нет?».

Также в скетче появляется «Меланья Трамп» (в ее роли снялась Сесили Стронг).

Она утешает «мужа», расстроенного расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера: «Не переживай, самое плохое, что может случиться – ты сядешь в тюрьму, и все твои деньги перейдут на хранение мне».

Minval.az