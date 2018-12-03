Москва не в восторге от Пашиняна, но продолжает накачивать Армению оружием

В отношениях Москвы и Еревана — очередной интригующий этап. Никол Пашинян 6 декабря отправляется в Санкт-Петербург, где примет участие во встрече глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Об этом сообщили СМИ России со ссылкой на советника армянского премьера Арсена Гаспаряна. Казалось бы, рутинное сообщение, особенно для страны-члена ЕАЭС, но нельзя не вспомнить: 27 ноября в Минске проходило заседание совета глав правительств ЕАЭС. И туда Никол Воваевич ехать отказался: он взял краткосрочный отпуск для участия в предвыборной кампании как раз с 26 ноября по 5 декабря.

Впрочем, никто не сомневается: таким образом в Ереване демонстрировали смертельную обиду Минску, где, во-первых, поставляют Азербайджану оружие, а во-вторых, обсуждают с Баку весьма болезненный для Армении вопрос избрания нового генсека ОДКБ. До последнего времени этот пост занимал представитель Армении Хачатуров, но против него идет уголовное расследование, с поста генсека он отозван, и теперь в Ереване хотели бы на оствавшийся «хачатуровский» срок назначить своего представителя, но…

Предполагалось, что вопрос генсека будет рассмотрен и окончательно решен 6 декабря в Санкт-Петербурге, где синхронно с саммитом ЕАЭС и СНГ пройдет и саммит ОДКБ. Но теперь Никол Воваевич на очередном своем митинге, на сей раз в Вайоцдзорской области, удрученным тоном сообщил: президент России Владимир Путин в ходе последней телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ, который должен был пройти 6-го декабря в Санкт-Петербурге. «В ходе нашей последней телефонной беседы президент России предложил, чтобы исходя из сложившейся ситуации 6-го числа мы не проводили саммит ОДКБ, а в рабочем порядке провели обсуждения, и затем лишь поехали с готовыми решениями. Я согласился, потому что считаю, что правильнее решить этот вопрос рабочими процедурами», — уныло объяснял Пашинян. По его словам, так как сейчас стороны не пришли к консенсусу, не имеет смысла повторять Астану (где Армении не удалось провести своего кандидата в генсеки — Minval.az), что является неконструктивным. И теперь старательно изображает хорошую мину при плохой игре: «Договоренность была следующей: мы продолжим рабочие обсуждения, пока не придем к консенсусу». А главный советник и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арсен Гаспарян в интервью РБК констатировал: «Выборы нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2019 году». После чего пояснил: «Этот вопрос не будет обсуждаться на саммите [ОДКБ] в Санкт-Петербурге 6 декабря. Повестка дня была направлена всем участникам встречи в Санкт-Петербурге». Чем живо напомнил старый анекдот: «Пассажирам, вылетающим в Ереван, просьба покинуть аэропорт». Таким образом, подтверждается прогноз, высказанный Minval.az: подвижек в вопросе судьбы поста генсека ОДКБ не будет по крайней мере до завершения парламентских выборов в Армении. А так как выборы пройдут только 9 декабря, то перенесут, скорее всего, саммит. Так и произошло.

Но…как будут развиваться дальше? Означает ли перенос саммита, что у Армении «игрушку» в виде поста генсека отобрали не на время, а навсегда? И самое главное, стоит ли за этим изменение отношения к Армении вообще?

Своего недовольства победившей в Армении «командой» в РФ не особенно и скрывают. Комментируя визит в Армению представителей «Лазаревского клуба», ереванская «Грапарак», напомним, писала: «В России обеспокоены тем, что в следующем парламенте будут доминировать прозападные и соровские силы, прежде всего, конечно, «Сасна Црер», а затем силы европейской ориентации. Москва в качестве брошенного ей вызова рассматривает нескольких людей, которые имеют репутацию ключевых представителей фонда «Сорос» и включены в список «Гражданского договора»». А члены «Лазаревского клуба», по мнению «Грапарак», прибыли в Ереван для того, чтобы разобраться в ситуации.

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться, способен ли «разобраться в ситуации» такой персонаж, как, скажем, Затулин. Но вот заседание «Лазаревского клуба» без представителей властей Армении представляло собой красноречивый «месседж»: Москва недовольна Пашиняном.

Теоретически здесь должны следовать рассуждения, что такой поворот дел для Армении — это важный «месседж», что после потери «игрушку» в виде поста генсека ОДКБ ей стоило бы задуматься, действуют ли в прежнем объеме военные и военно-политические гарантии.

Но в те же дни и.о. министра обороны республики Давид Тоноян сообщил: Армения и Россия заканчивают подготовку к заключению контракта на поставку Еревану истребителей Су-30СМ. «Мы стараемся, чтобы это было очень быстро. Мы подходим к заключительной фазе подписания договоренности», — сказал он на встрече с российскими журналистами, сообщает Minval.az со ссылкой на ТАСС. Как заверил Тоноян, две страны на внутригосударственном уровне завершают процедуры по реализации соглашения о предоставлении Армении российского кредита на $100 млн на закупку вооружений, в частности, в вопросах поставок конкретных видов техники. «На данном этапе переговорный процесс доводится [до завершения], идут внутригосударственные процедуры как в России, так и в Армении. Подходим к их завершению», — цитируют его информагентства.

Проще всего, конечно, заявить, что Давид Тоноян просто «троллит соседей» и выдает желаемое за действительное. И добавить, что Су-30СМ — слишком дорогая «игрушка», объявленная сумма кредита — 100 миллионов долларов — не позволяет Армении закупить полноценную эскадрилью, а одна или две «единицы» при сегодняшнем раскладе сил ситуацию не изменят. Но…

Напомним: Никол Пашинян успел даже «сфоткаться» в кабине Су-30. Он, конечно, «любитель селфи», но боевой истребитель — это не макет гоночного болида в фан-зоне «Формулы-1», установленный как раз для снимков «на память». И хозяева этого самолета не могли не понимать, что фотография в его кабине премьер-министра другого государства — это не просто «селфи на память». Одергивать Тонояна представители РФ тоже не спешат. И самое главное, вне зависимости от того, предоставит ли РФ Армении новенькие Су-30М или же «кукурузники» в качестве самолетов связи, это не меняет главного: Армения получила публично «отшлепав» свой форпост после истории с генсеком, отказываться от накачки Армении оружием РФ не собирается. Что же до Пашиняна, то… «небритый король улиц» Москве не особо импонирует, только вот он не единственный игрок на армянском поле. Где РФ вполне может откорректировать ситуацию, в том числе и куда более «травматичными» для команды Пашиняна методами, чем заседание «Лазаревского клуба» без представителей его правительства. Судя по многим признакам, планы России в отношении «форпоста» остаются прежними. А значит, и в отношении стран, к которым этот «форпост» предъявляет претензии, как нетрудно догадаться, тоже. Что подтверждает и хамская реакция МИД России на возмущение Азербайджана визитом в РФ Бако Саакяна, и патронирование Москвой сирийских курдов, и многое другое. И вот из этого обстоятельства выводы надо делать уже нам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az