Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, во время которой подчеркнула важность расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр подчеркнула важность привлечения виновных в убийстве Джамаля Хашукджи к ответственности, а также того, чтобы Саудовская Аравия приняла меры для укрепления уверенности в том, что подобный плачевный инцидент не повторится», — отметили там.

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