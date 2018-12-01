Военнослужащий армии КНДР перебежал на южнокорейскую сторону границы. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея, передает ТАСС.

Солдат пересек границу в 7:56 по местному времени (2:56 по Баку). Его обнаружили при помощи наблюдательной техники. На данный момент перебежчик задержан и находится в безопасности.

Как сообщили в комитете, относительно деталей побега проведут расследование. Там добавили, что Северная Корея ничего не предпринимает в ответ. Отмечается, что это первый случай побега после снесения постов охраны на границе Северной и Южной Кореи.

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