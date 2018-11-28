В Армении продолжается предвыборная кампания, в рамках которой политические соперники обвиняют друг друга в подготовке общественности пойти на уступки в вопросе Нагорного Карабаха. Накануне подобные обвинения и.о. премьер-министра Армении Никол Пашиняну предъявил экс-глава спецслужб Армении Давид Шахназарян.

Впрочем, Пашинян не остался в долгу, заявив сегодня о том, что к уступкам готовилась как раз-таки команда экс-президент Армении Серж Саргсян. Тема Карабаха стала ключевой в предвыборной гонке в Армении, оставив в тени все остальные проблемы Армении, о существовании которых особенно не очень любят вспоминать в избирательном блоке Пашиняна «Мой шаг». А если и вспоминают, то лишь для того, чтобы напомнить своим предшественникам о тяжелом наследстве который достался нынешнему правительству Армении.

Так кто же из них лжет, а кто говорит правду?

Комментируя Minval.az предвыборную ситуацию в Армении, профессор Западно-каспийского университета, политолог Фикрет Садыхов подчеркнул, что ни Саргсян, ни Пашинян не собирались и не собираются освобождать оккупированные территории Азербайджана мирным путем.

По словам политолога, того же Сержа Саргсяна можно обвинить во всем, в чем угодно, но только не в том, что он был готов к мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Он враг Азербайджана, он бывший боевик, чьи руки обагрены кровью мирных азербайджанцев. Но у него не было намерений возвращать наши земли мирным путем. Все что мы слышим сегодня – обычная предвыборная болтовня. Сейчас того же Саргсяна могут обвинить в том, что он якобы намеревался принести извинения гражданам Азербайджана. Подобные заявления в предвыборный период укладываются в формат взаимных обвинений. И чем ближе эти выборы, тем ярче и громче звучат подобные заявления, рассчитанные непосредственно на избирателей», — пояснил эксперт.

Тем не менее, по словам нашего собеседника, то, что Азербайджан активно оказывает давление на Ереван, является общеизвестным фактом. А в апреле 2016 года азербайджанская сторона ясно дала понять Еревану, что наши земли не останутся под армянской оккупацией.

По мнению Ф.Садыхова, Пашинян смог бы заручиться большей поддержкой, если бы парламентские выборы в Армении прошли еще в мае текущего года.

«Народ ему верил. Прежний правящий режим был настолько коррумпирован, что даже такая фигура, как Пашинян был нужен определенной массе аудитории. Сейчас, спустя нескольких месяцев, его победа на предстоящих выборах не будет столь оглушительной. Да, он наберет определенное число сторонников в парламенте. Однако это не означает, что его реальные оппоненты буду сидеть сложа руки.

Ситуация в Армении противоречивая и сложная. И каждая из сторон прилагает усилия, чтобы дискредитировать своих оппонентов. В определенной степени Пашинян практически уже дискредитирован – из-за своих шагов во внешней политике, в частности, позиции в ОДКБ.

Он не выполнил многое, из того, что обещал . Борьба с коррупцией ведется ради «галочки». Он даже не в состоянии арестовать экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. У него нет для этого достаточно сил. Поэтому предвещать «оглушительную» победу Пашиняна в парламенте было бы преждевременно. Хотя значительное число голосов он все же завоюет», — резюмировал Ф.Садыхов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az