25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права. ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море “незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу”.

На вопросы Minval.az отвечает украинский военный эксперт Алексей Арестович.

— Украина и Россия обвиняют друг друга в совершении провокации и грубом нарушении международного морского права. Как часто наблюдались подобные инциденты в море прежде?

— В ноябре 2013 год произошел инцидент, в ходе которого российская сторона со стрельбой задержала украинских рыбаков. Это произошло еще до начала «майдана». Очередной инцидент произошел в том же Азовском море, тогда тоже не обошлось без стрельбы. Российские боевые вертолеты обстреляли наши катера. В результате погибли и были ранены несколько украинских моряков. Также против украинских катеров применяли береговые противотанковые ракетные комплексы. В 2018 году, когда российская сторона начала блокировать наши порты Бердянск и Мариуполь, также наблюдались инциденты в море с задержанием украинских моряков. Мы тогда соответственно «отвечали» российской стороне, задерживая в наших водах российских рыбаков.

— Недавно МИД Украины заявлял, что до конца года представит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о милитаризации со стороны России Черного и Азовского морей. Можно ли предположить, что данное заявление вынудило Россию пойти на превентивные действия?

— Думаю, что российская сторона принимала решение ситуативно, под влиянием эмоций. Наши корабли шли официально, так как до этого последовала другая группа кораблей. Согласно договору, достигнутого между Россией и Украиной, касающегося Азовского моря, обеспечивается беспрепятственный проход гражданских и военных судов в Керченском проливе. Украинская сторона уведомила заранее Россию о намерении украинских кораблей пройти Керченский пролив, но ответа не последовало. Думаю, что они были уже на «взводе», неадекватно настроены с самого начала. Потом уже было преследование наших кораблей в международных водах, что является грубым нарушением морского права. Видимо, заранее они получили соответствующее указание. А потом уже, действовали по ситуации.

Скорее всего, из Кремля поступила команда задержать любой ценой. Возможно, что намерение Украины представить на рассмотрение Генассамблеи ООН проекта резолюции о милитаризации со стороны России Черного и Азовского морей вынуждает Кремль пойти на превентивные действия.

— Какова сейчас обстановка в Керченском проливе?

— В керченском проливе уже восстановили судоходство для гражданских судов. Россия сохраняет там свое военное присутствие. В частности, было замечено несколько военных самолетов, точнее штурмовиков, которые осуществляли воздушное патрулирование. Однако, в принципе, ситуация нормализовалась.

— Как вы прокомментируете заявление статс-секретаря — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, который назвал конфликт в Керченском проливе провокацией Украины, нацеленной на ужесточение антироссийских санкций? При этом он отметил, что конфликт упростит проведение предвыборной кампании Петра Порошенко.

— Для провокации необходимо нарушение заведомой процедуры. Однако все происходило согласно международному законодательству. Это было ранее утверждено. В этом случае, возникает вопрос, где здесь провокация? Если вы приобрели билет на самолет, и выполнили все необходимые процедуры, являетесь ли вы провокатором, приблизившись к нему?

Что касается «упрощения проведения предвыборной кампании Петра Порошенко, то, судя по масштабу критики, которая исходит в адрес украинского лидера, сказать, что тем самым он облегчил кампанию, это большой вопрос.

Слабо вооруженные моряки были ранены, задержаны. Его сейчас критикуют как оппозиция, так и представители общественности.

— Обе стороны требуют созвать Совбез ООН, одним из постоянных членов которого является Россия, к тому же имеющая права вето. Что следует ожидать от предстоящего заседания?

— Заседание Совбеза ООН ожидается сегодня. Даже если не примут резолюцию, осуждающую действия России, но большинство голосов будет в нашу пользу, это для нас будет небольшой дипломатической победой. Судя по реакции России и россиян, типа Стрелкова и так далее, там начинают понимать, что украинские корабли могут им дорого обойтись.

Бахтияр Сафаров

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