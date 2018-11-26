Своих целей политические фигуры разного калибра достигают разными средствами. Хорошо, если можно опираться на свой авторитет надежного партнера, экономику, наконец, военную силу. А если всего этого нет, в ход идет разного рода экзотика, вплоть до откровенных провокаций. Которые вряд ли в реальности помогут изменить расстановку сил в свою пользу, но, без сомнения, создадут серьезным дипломатам ту еще головную боль.

Вот и Бако Саакян отправился в турне по всем трем странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. Сначала он отправился во Францию. В Баку совершенно справедливо возмутились и преудпредили, что «Азербайджан по дипломатическим каналам выразит протест Франции с этим вопросом. Демонстрация Францией подобного и основанного на двойных стандартах подхода, вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения». В Париже заверили: «Франция не признают самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями». Впрочем, удалось ли Парижу поставить точку в этом деле, вопрос открытый. В Азербайджане совершенно справедливо интересуются: а каким образом господин Саакян получил «шенгенскую» визу? Особенно с учетом того, что обладатели российских паспортов из Крыма, Донбасса, Сухуми, Цхинвали получить такую визу не могут? Да тут еще совсем недавно французским дипломатам тоже пришлось искать формулировки и оправдываться: оккупированные азербайджанские земли посетили мэры французских городов Альфорвиль, Валанс и Сент-Этьен. Посла Франции вызвали в МИД, вручили ноту протеста, посольство Франции в Азербайджане заверило: «Франция не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства и ответственность за исполнение подписанных соглашений органами местного самоуправления Франции (с оккупационными «властями» – Minval.az) не ложится на правительство. Эти соглашения не имеют какой-либо юридической ценности».

Вскоре после этого Бако Саакян направился уже в США. И теперь уже для американских дипломатов настает черед оправдываться и объясняться, каким образом Саакян получил американскую визу. Да еще в весьма «чувствительный» для США момент, когда с Баку надо вести осторожные и деликатные переговоры по Ирану, да тут еще Азербайджан зазывают на роль наблюдателя в ОДКБ. Теперь Бако Саакян в России, и МИД Азербайджана вновь заявляет, что подобное поведение не подобает посреднику из Минской группы ОБСЕ…

Мотивы и правовая основа действий и протеста Азербайджана в этом случае более чем понятна. Другой вопрос, что стоит за вояжами самого Бако Саакяна?

Конечно, велик соблазн предположить, что поездка самозваного «президента Нагорного Карабаха» по странам-сопредседателям связана с очередным «сезоном больших надежд» в карабахском урегулировании. Озвучил эти надежды Джон Болтон, заявив, что США ждут от Никола Пашиняна после выборов в Карабахе «решительных шагов» в урегулировании конфликта, но нет сомнений, что ждут этих самых решительных шагов не только в США.

Только вот, во-первых, Бако Саакян — не та фигура, чтобы обсуждать с ним столь значимый и деликатный вопрос. Карабахские сепаратисты напомним в который уже раз, несмотря на все вопли и показательные истерики, в переговорном процессе на правах самостоятельного игрока не участвуют. Плюс ко всему армянские СМИ могут, конечно, громко именовать вояж Бако Саакяна «официальным визитом», но в реальности никто из официальных лиц ни во Франции, ни в США с ним не встретился. Господин Саакян старательно «окучивал» армянскую диаспору и лоббистские структуры. Наконец, имела его поездка и такой повод, как регулярный телемарафон сбора пожертвований Всеармянским благотворительным фондом «Айастан». На подобные марафоны в роли, пардон, «обер-попрошайки» Бако Саакян является регулярно. А уж сообщать об этом вояже с выражениями «официальный визит» — это для армянских СМИ дело техники. В Лос-Анджелесе Саакян побеседовал с представителями Всеармянского фонда «Айастан» во главе с исполнительным директором структуры Айкаком Аршамяном и обсудил с ними вопросы, касающиеся хода «Телемарафона-2018».

А вот тут есть что обсудить. Имидж фонда «Айастан» безнадежно испорчен громким коррупционным скандалом. В июле 2018 года, уже после «шашлычной революции» Пашиняна, тогдашний директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации был подвергнут приводы в СНБ Армении. Где под давлением фактов Варданян признался, что владея кредитной картой, предоставленной фонду, он использовал эти средства в личных целях, в том числе делая ставки в казино. Правда, уверял, что все до копейки, то есть до лумы, он вернул. Но директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян холодно пояснял: «По его словам, эти деньги возвращены, но мы осуществим расследование и все поймем. Так что пока не могу дать четкого ответа на этот вопрос. Однако есть четкая информация о том, что со счета были сняты 130 млн. драмов, которые были использованы в казино. Все проверим и сообщим». На волне скандала Варданян подал в отставку. А армянские (и не только армянские) наблюдатели потрясенно вопрошали: и как теперь восстанавливать доверие к фонду «Айастан»? Как теперь собирать пожертвования, за счет которых финансировались многие проекты и в Армении, и в Карабахе? И вообще, что теперь делать? На этом фоне визита Бако Саакяна на несколько этапов марафона с заверениями в стиле «несите ваши денежки» следовало ожидать.

Вместе с тем армянские источники сообщают: Саакян в том же Лос-Анджелесе встречался с главами местной епархии армянской церкви и с лидерами армянских «традиционных партий», действующих в диаспоре. Возможно, конечно, что это «встреча вежливости». Но не только. На фоне нынешних бурных событий в Армении как минимум не исключено, что у вояжа Бако Саакяна есть и деликатные цели: обсудить нынешнюю политическую ситуацию в Армении. То есть по возможности вбить клин между армянской диаспорой, с одной стороны, и новыми властями Армении, с другой. Плюс ко всему есть у Бако Саакяна и свой, пардон, «шкурный» интерес. У него не очень складываются отношения с новым руководством Армении в лице Никола Пашиняна. Один «наскок» с попыткой смены власти в Карабахе по ереванскому сценарию он выдержал с трудом, о возможных последствиях второго не хочется и думать. А боевики «Сасна Црер», которых Никол Воваевич заботливо выпустил из тюрьмы по амнистии, уже создали свою партию и бойко делятся планами. Как заявил их лидер, профессиональный террорист с ливанским опытом Жирайр Сефилян, «время пришло возвратить награбленное, время пришло призвать преступников к ответу перед законом, и так далее. Наш лозунг: время пришло». Кроме «радикальных изменений» в Армении, «Сасна црер» также планирует смену власти и в оккупированном Карабахе. И Бако Саакян вряд ли реагирует на такие заявления излишне благодушно. Так что самое время и искать способы, чтобы диаспора «повлияла» на «Сасна Црер», и, что еще актуальнее, готовить себе этакий «запасной аэродром» подальше от неспокойной Армении.

И вот последняя задача выглядит для Бако Саакяна особенно актуальной. Особенно на тот случай, если в Карабахе действительно последуют решительные шаги для урегулирования конфликта. Или, что еще вероятнее, не дождавшись внятных действий ни от Еревана, ни от посредников, Азербайджан решит восстановить свою территориальную целостность военным путем. Так что чего больше в вояже Саакяна — дешевого провокационного шоу или же страха в «чемоданном» проявлении, это еще вопрос.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az