На днях стало известно о заключении нового контракта на поставку очередной партии военной техники из Беларуси в Азербайджан. Это вызвало негативную реакцию исполняющего обязанности премьер-министра Армении, который сказал, что поставки оружия Баку противоречат сути ОДКБ. Белорусский интернет-портал 42.tut.by посмотрел, какую технику страна поставляла в Азербайджан и в каком количестве.

Торговля оружием между Беларусью и Азербайджаном продолжается уже много лет. Оружейные сделки — суммы и объемы контрактов — зачастую держатся в секрете. По неофициальной информации, за десять лет сотрудничества Минск продал оружия, техники и оборудования военного назначения на сумму около 500 миллионов долларов.

Бригада танков

В 2005 году Баку получил от Минска 19 танков Т-72, в 2006 — 41, в 2012 — еще 62. Официальных данных о поставках техники за последующие годы нет. По сведениям СМИ Азербайджана, Беларусь поставила Азербайджану 153 танка Т-72. Это полнокровная танковая бригада.

Танки Т-72 обеспечивают неплохую защиту для экипажа и при удачном стечении обстоятельств могут пережить попадание ПТУР. Калибр орудия — 125 мм, экипаж — 3 человека, боевая масса — 41 тонна.

Дивизион тяжелой артиллерии

В 2008 и 2009 годах Беларусь продала Азербайджану двенадцать самоходных артиллерийских установок «Пион». Это целый дивизион.

203-мм САУ «Пион» создавались для обстрела тылов противника и массированных бомбардировок особо важных объектов и целей. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47,5 км. Пушка способна за 10 минут стрельбы доставить к цели более 500 кг взрывчатого вещества. Орудие может вести огонь как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Больше шести дивизионов гаубиц

В 2009 и 2012 годах Беларусь в два этапа поставила в Азербайджан 120 гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

Эти орудия ценят в войсках за простоту, надежность, огневую возможность и мобильность. Д-30 можно было перевозить со скоростью до 80 км/ч, в боевое положение орудие можно привести за 1,5−2,5 минуты. В боекомплект гаубицы входят различные боеприпасы: осколочно-фугасные, кумулятивные, дымовые, с готовыми стреловидными поражающими элементами и другие.

Эскадрилья штурмовиков

Одиннадцать штурмовиков Су-25 были поставлены с 2009 по 2012 год.

Прозванный военными за характерный внешний вид «Грачом» Су-25 вот уже более 40 лет состоит на вооружении разных армий мира. Пилот этого «летающего танка» практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям — калибром до 30 мм.

Для эффективного поражения пехоты применяются подвесные установки СППУ-22−01 с подвижными пушками ГШ-23. Высокой точностью отличаются ракеты Х-25 и Х-29Л с лазерным самонаведением. А еще в арсенале штурмовика большое количество неуправляемых бомб и реактивных снарядов.

Зенитные комплексы

В 2007 году был заключен контракт на модернизацию азербайджанских ЗРК «Оса-АКМ» до уровня «Оса-1Т». Модернизацией занялись специалисты белорусского предприятия «Тетраэдр» и завершили ее за три года. Благодаря модернизации срок службы «Оса-1Т» был продлен еще на 15 лет.

Также Азербайджану были поставлены ЗРК «Бук-МБ» — глубокая модернизация советского комплекса «Бук-М1». В параде 26 июня 2013 года в Баку участвовало шесть самоходных огневых установок 9А310МБ, три пуско-заряжающие установки, пункт боевого управления и радиолокационная станция 80К6М. К сентябрю 2014 года Вооруженные силы Азербайджана получили второй батальон ЗРК «Бук-МБ».

Поучаствовали белорусские специалисты и в модернизации ЗРК С-125 до уровня «Печора-2Т». По данным Центра анализа мировой торговли оружием, в 2014 году Азербайджан получил девять дивизионов (27 пусковых установок) С-125-ТМ «Печора-2Т», которые заказал в Беларуси в 2011 году.

Одной из самых современных покупок комплексов ПВО стало приобретение двух батарей ЗРК Т38 «Стилет». Этот ЗРК способен развернуться для стрельбы за пять минут. Одновременно комплекс способен обнаружить до 48 целей, максимальная дальность поражения по наклонной составляет 20 км, а высота — от 0,025 до 10 км.

Ракетные комплексы

На данный момент известно о поставке в Азербайджан десяти ракетных комплексов «Полонез».

Много информации по этому комплексу все еще под грифом «секретно». Известно, что «Полонез» имеет 301-миллиметровые реактивные снаряды длиной 7,26 м с размахом стабилизаторов 0,62 м.

Отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.

Это далеко не весь спектр оружия, которое Беларусь поставляет в Азербайджан. Беларусь поставляла 60 БТР-70 и неизвестное количество противотанковых комплексов «Скиф». Также страна налаживала для Азербайджана сборку белорусских автомобилей военного назначения — МАЗ 6317 и МАЗ 5317.

Minval.az