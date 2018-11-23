В Министерстве иностранных дел Азербайджана прервали долгое молчание и ответили на вопрос, будет ли отозван с должности посла сын Абеля Магеррамова – Анар Магеррамов после разразившегося в Испании скандала.

Как сообщает Minval.az, в интервью изданию Qafqazinfo пресс-секретарь МИДа Л. Абдуллаева отметила, что согласно 109 статье Конституции Азербайджана, назначение дипломатических представителей в зарубежные страны и международные организации, а также их отзыв находится в полномочиях президента. По ее словам, в настоящее время вопрос отзыва Анара Магеррамова не рассматривается.

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Кроме того, Лейла Абдуллаева отметила, что у МИДа нет информации о том, что Анар Магеррамов, будучи послом, занимается личным бизнесом.

Также пресс-секретарь внешнеполитического ведомства коснулась информации о перевозке в Испанию 2 тонн вина под видом дипломатического груза. По ее словам, в связи с проведенным в Испании мероприятием МИД Азербайджана не давал разрешения на перевозку дипломатического груза.

Как сообщал ранее Minval.az, причиной увольнения ректора БГУ Абеля Магеррамова стал пьяный дебош, устроенный им в Мадриде, куда он в составе азербайджанской делегации на частном самолете отправился для участия в международной конференции. Все началось с того момента, когда на 2 часа был неожиданно задержан Airbus-319A, в котором находились члены делегации. Причина задержки — двухтонный багаж академика Абеля Магеррамова. Участники поездки столкнулись с аналогичным случаем и по возвращении из Мадрида 10 ноября. Вылет самолета был разрешен только лишь после разгрузки багажа весом около двух тонн, принадлежащего Абелю Магеррамову и его сыну — послу Азербайджана в Испании.

Как выяснилось, Абель Магеррамов и его сын загрузили в багажное отделение бочки испанского вина. Заполненные вином бочки контрабандным путем отправляются из Азербайджана в Испанию, а там разливаются в бутылки, и незаконно возвращаются обратно. А затем под видом испанского вина продавались в принадлежащих Абелю Магеррамову Домах торжеств, ресторанах и других торговых точках.

Minval.az