Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась на предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, а Дональд Трамп готов рассмотреть такой механизм. Об этом Кушнер сообщил на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, американским переговорщикам удалось добиться значительного прогресса в обсуждении гарантий безопасности для Украины, и Москва уже принимает предложенную модель.

«С точки зрения США, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, – это действительно очень серьезный шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт для этого», – сказал Кушнер.

При этом он подчеркнул, что такой механизм должен отвечать интересам США и стать частью более широкого пакета мер безопасности.