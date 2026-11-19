Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на протяжении всего года отвергала предложения о перемирии, продолжая усиливать атаки на украинскую территорию, в том числе с применением баллистических ракет и реактивных «Шахедов». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания «Коалиции желающих» в Берлине.

По словам Зеленского, на встрече обсуждались пять приоритетных направлений поддержки Украины, первым из которых стало усиление противовоздушной обороны.

«Начиная с середины лета этого года (президент России Владимир) Путин постоянно наращивает атаки, особенно опасным оружием – баллистикой и реактивными «шахедами», – заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что Украине необходимы совместные усилия партнеров для эффективной защиты от российских ударов.