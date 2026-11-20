Президент Украины Владимир Зеленский выступил за размещение американских и европейских войск на украинской территории в рамках будущих гарантий безопасности.

Комментируя предложение США предоставить Киеву гарантии, аналогичные статье 5 Устава НАТО, Зеленский заявил:

«Для меня это часть статьи 5: вооруженные силы США и европейских партнеров, базы. Без этого я не уверен, что речь идет о статье 4, 5 и так далее».

При этом он признал, что у западных союзников пока нет единой позиции относительно механизма предоставления гарантий и возможного размещения иностранных войск.

Москва неоднократно называла недопустимость присутствия западных войск в Украине одним из принципиальных условий урегулирования конфликта.

В то же время спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о готовности российской стороны обсуждать гарантии безопасности по образцу НАТО. Однако вопрос присутствия западных войск остаётся серьёзным препятствием для возможного соглашения.