Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки России, и предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсуждать этот вопрос напрямую.

«Если бы мы хотели отдать наши территории агрессору, то могли бы сделать это в 2022 году», – отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает бороться за независимость, свободу и право самостоятельно определять свое будущее. Он признал, что страну ждет тяжелый период, в том числе сложная зима, однако украинцы продолжают держаться и бороться за выживание.

Обращаясь к Путину, Зеленский заявил, что тот может лично обсудить с ним территориальный вопрос.

«Если Путин хочет говорить о территориях, пусть говорит со мной. Ты не хочешь разговаривать со мной? Что же, тогда, вероятно, этот вопрос тогда не так уж важен для тебя?», – сказал украинский лидер.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО, которые Киев обсуждает с США и европейскими партнерами, Зеленский отметил, что пока нет общего понимания того, как будет работать этот механизм и предусматривает ли он размещение иностранных войск в Украине.

«Мы были бы рады американским военным базам в Украине», – заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не откажется от Крыма.