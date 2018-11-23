На днях в СМИ появилось заявление белорусского военного эксперта Александра Алесина о том, что Баку и Минск могут заключить контракт на поставку в Азербайджан белорусского зенитно-ракетного комплекса «Алебарда». А. Алесин отмечал так же, что система может быть адаптирована для нужд Азербайджана, так как Армения имеет виды на российские истребители Су-30СМ.

Сотрудник Минвала обратился к военному эксперту — полковнику запаса Шаиру Рамалданову, который отметил, что Меморандум, подписанный в рамках визита президента Азербайджана в Минск, касающийся вопросов военно-технического сотрудничества, также затрагивает вопросы по модернизации советских систем, имеющихся на вооружении средств наших ПВО, закупок новых радаров, усовершенствование управления данными системами.

— Как вы прокомментируете заявление А.Алесина? Действительно ли данное вооружение может нас заинтересовать?

— Из сообщений в СМИ мы знаем, что налажено совместное беларусско-китайское производство систем ПВО нового поколения. Образцы уже были продемонстрированы в рамках проводимых международных оборонных выставок. Учитывая их совместимость с системами, имеющихся на вооружении ПВО Азербайджана, рельефность и цену, было принято решение приобрести эту технику для усиления систем наших ПВО. Как вы знаете, ранее, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев заявил, что мы и впредь будем закупать самую современную технику.

Это заявление главы государства претворяется в жизнь, и мы приобретаем различные виды вооружений. Однако «Алебарда» предназначено не только для противостояния с Су-30СМ. Это ЗРК обладает широкими возможностями. Оно может пополнить имеющиеся у нас системы ПВО, сделав их менее уязвимыми и более устойчивыми.

— Какие еще системы ПВО, произведенные в Беларуси или других странах, могут нас заинтересовать?

— Если вы имеете в виду технику, производимую в европейских странах, странах-членах НАТО и странах постсоветского пространства, то здесь есть несколько моментов, которые нужно учесть. Европейские и натовские аналоги очень дорогие, а по возможностям они в какой-то степени возможно и уступают системам, производимым производятся в странах постсоветского пространства. На постсоветском же пространстве наиболее привлекательны системы ПВО производства Беларуси. И в рамках военно-технического сотрудничества мы приобретаем это вооружение. Помимо этого, всем известно, что Беларусь является страной — членом ОДКБ. У нас прекрасные отношения со всеми членами ОДКБ. Мы также приобретаем вооружение и у России, что имеет в первую очереь политическое значение. Армения тоже является страной-членом ОДКБ. Вводя в заблуждение свою общественность, Ереван неоднократно заявлял, что если Азербайджан приступит к активным действиям на карабахском направлении, то Армения воспользуется возможностями стран-членов ОДКБ, призвав их на помощь. Но наши взаимоотношения со странами – членами ОДКБ свели на нет надежды Еревана на помощь стран военного блока в случае возобновления боевых действий.

Военно-техническое сотрудничество с той же Беларусью также имеет определенное политическое значение. И мы знаем позицию политического руководства Беларуси по карабахскому вопросу и их отношения к Армении. Мы также знаем позицию стран-членов ОДКБ к новому руководству Армении. Поэтому все происходящее в пользу Азербайджана.

— Азербайджан в состоянии самостоятельно разрабатывать подобные системы?

— Нет такой сферы в Вооруженных силах Азербайджана, где бы ни принимало участие отечественное военное производство. Возможно, они не такие емкие. Это касается фурнитур, которые больше расходуются. Наш ВПК развивается во всех направлениях. Но сегодня мы не можем производить подобные системы.

— Можем ли мы приобрести аналог этих систем турецкого производства?

— И с Турцией у нас налажено определенное сотрудничество в этой области. Мы приобретаем у Турции различную технику, которая нас интересует, и которую считаем необходимой. Однако здесь определенную роль играет совместимость систем, которые у нас имеются и с системами нового поколения. К тому же благодаря Беларуси мы модернизируем имеющуюся у нас на вооружении технику.

— В свете последних событий вокруг ОДКБ, насколько вероятна передача Армении со стороны России Су-30СМ?

— Сообщение о том, что Россия может передать или продать Армении Су-30СМ упоминалось только в армянских и российских проармянских СМИ. Но чем они намерены расплатиться с Россией? С другой стороны, Армения неоднократно использовала фактор того, что на ее территории расположена российская военная база. К примеру, упоминается, что то или иное вооружение будет размещено в Армении. Но насколько оно армянское или российское, этот момент немного «смазывают». А проармянские СМИ этим пользуются. Мы прекрасно знаем экономические возможности Армении. На днях Пашинян высказался о плачевном состоянии ситуации с питанием военнослужащих. Он просто ужаснулся при виде еды, которой питаются армянские солдаты Разве они могут закупить серьезную технику? Если Су-30СМ и появятся в Армении, то, скорее всего, в рамках коллективной безопасности, хотя и будут базироваться в Армении. Если Армения закупит или ей подарят эти истребители, то наши ПВО способны отразить любой удар.

Бахтияр Сафаров

Minval.az