Бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов впервые прокомментировал свое увольнение.

По его словам, распоряжения президента не обсуждаются, а выполняются:

«Президент своими распоряжениями назначает и освобождает от должности. Это естественно. Я с 1969 года являюсь сторонником Гейдара Алиева и продолжаю служить государственности по сей день. Я человек, который служит политике, проводимой Ильхамом Алиевым. В жизни всякое может произойти», — сказал А.Магеррамов, упрекнув СМИ в попытке «сделать шоу из его увольнения».

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«Это неправильно. Нужно сохранять нашу интеллигентность и национальный менталитет. Нужно ценить людей, которые служат науке. Я призываю СМИ отказаться от этого шоу. Дай Бог здоровья нашему президенту. Он всему дает правильную оценку, поэтому я правильно расцениваю это распоряжение. Около 20 лет я работал ректором БГУ. За это время я с честью выполнял свою работу. Но сейчас посчитали, что я должен немного отдохнуть», — приводит слова Магеррамова агентство «Репорт».

Экс-ректор также прокомментировал публикации СМИ о винном бизнесе своего сына Анара Магеррамова, который работает послом Азербайджана в Испании

«Мой сын, как и я, верно служит политическому курсу Гейдара Алиева. И так будет до конца», — резюмировал он.

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