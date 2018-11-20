Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генерала армии Яшара Гюлера, сообщает сайт главы государства.

Подчеркнув, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе в военной области, глава государства отметил, что регулярные встречи глав государств наших стран играют особую роль в укреплении связей. Он сказал, что эти встречи еще больше сближают наши страны. Президент Ильхам Алиев отметил, что проведение в этом году в Баку двух военных парадов, в которых участвовали также турецкие офицеры, в частности, военный парад, организованный по случаю 100-летия освобождения Баку от оккупации, вызвало большой интерес во всем мире, и эти мероприятия еще раз продемонстрировали турецко-азербайджанское единство. Глава государства отметил важное значение совместных военных учений Азербайджана и Турции в расширении сотрудничества в военной сфере. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генерала армии Яшара Гюлера внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генерал армии Яшар Гюлер отметил, что испытывает чувство гордости в связи с визитом в Азербайджан и встречей с Президентом Ильхамом Алиевым. Яшар Гюлер подчеркнул, что Турция и Азербайджан, как одна нация, два государства, имеют общую историю, культуру, и стратегическое сотрудничество между нашими странами с каждым днем укрепляется. Он еще раз поздравил главу государства со 100-летним юбилеем образования Азербайджанской Демократической Республики и подчеркнул, что Турция также испытывает чувство гордости в связи с этим знаменательным событием. Яшар Гюлер выразил уверенность в том, что Азербайджан и в будущем будет добиваться большого развития. Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Яшар Гюлер отметил, что этот вопрос столь же важен для Турции, как и для Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено значение предстоящей 21 ноября в Баку встречи армейского руководства Азербайджана, Турции и Грузии с точки зрения расширения сотрудничества.

В заключение начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генерал армии Яшар Гюлер вручил главе государства памятный подарок.

Minval.az