Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал заинтересованность в приходе в страну азербайджанских инвесторов.

«Будем рады азербайджанским инвесторам»,- заявил Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном формате. Sputnik Беларусь отмечает, что Лукашенко и Алиев в формате «один на один» беседовали более 2 часов.

Отмечая заинтересованность Беларуси в инвесторах из Азербайджана, глава белорусского заявмл, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации.

«Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения — МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собраны более 10 тысяч тракторов и 3,5 тысяч единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества — совместному освоению рынков третьих стран», — сказал Лукашенко.

По его словам, у двух стран есть перспектива выйти на рынок третьих стран по таким направлениям сотрудничества, как электробусы, лифты, зерноуборочные комбайны и другой сельхозтехники.

Белорусский президент отметил, что Минск и Баку обсуждают возможность инвестиций азербайджанской госнефтекомпании в модернизацию ОАО «Гродно-Азот».

«Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических областях»,- констатировал Лукашенко.

Minval.az