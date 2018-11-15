Российского президента Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где он принял участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Путин хотел пройти «как обычно», однако его «перенаправили» через металлоискатель.

«В таких случаях [рамка металлоискателя] стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку», — отмечает корреспондент газеты.

Подчеркивается, что такая ситуация считается «исключительной», так как обычно на официальных мероприятиях главам государств и министрам открывают отдельный вход без обыска. Колесников добавил, что когда президент прошел через рамку, металлоискатель «зазвенел».

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