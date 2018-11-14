В КПРФ назвали «верхом цинизма» предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова предать земле тело Владимира Ульянова (Ленина), а в Мавзолее на Красной площади разместить восковую копию его тела.

Председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Николай Иванов 14 ноября в беседе с информагентством Nation News напомнил, что положить тело вождя Революции 1917 года в Мавзолей решили государственные органы.

«А мы в современной России являемся правопреемниками российского государства», – сказал он. По поводу христианского обычая захоронения тела под землей, Иванов отметил, что тело Ленина лежит на три метра ниже уровня земли. «А заменить его восковой фигурой – это верх цинизма», — резюмировал он.

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