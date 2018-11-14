В правительство России направили предложение о создании спецкомиссии по вопросу захоронения тела Владимира Ленина и размещении в мавзолее на Красной площади его восковой или резиновой копии, передает RT.

Автор обращения — депутат из Ленинградской области Владимир Петров — считает, что лучше всего организовать траурную процессию к 100-летию со дня гибели вождя пролетариата, то есть в 2024 году.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — отметил он.

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