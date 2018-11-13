Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам о недопустимости коррупции.

«Борьба с коррупцией — это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это — ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений», — сказал А.Лукашенко во вторник при назначении новых руководителей местных органов власти.

Президента цитирует его пресс-служба.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — подчеркнул он.

Президент отметил, что считает коррупцию недопустимым явлением и никогда не станет на защиту тех, кто в этом замешан. «Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», — напомнил глава государства.

Minval.az