Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром на электростанции «Шимал».

Как говорится во вторник в сообщении МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на резервном трансформаторе на территории электростанции «Шимал» в поселке Шувалан Хазарского района Баку. Подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС были направлены по данному адресу.

В результате оперативных мероприятий пожар был потушен.

На место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и другие руководящие лица.

Minval.az