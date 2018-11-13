В центре Киева во вторник, 13 ноября, на улице Шота Руставели неизвестная девушка разрисовала припаркованный автомобиль Porsche, написала на его дверях слово Сволочи, после чего начала яростно рубить машину топором. Видео события опубликовала певица Тоня Матвиенко в Facebook.

Сейчас не известно, принадлежала ли элитная иномарка героине ролика или она уничтожала чужой автомобиль.

В комментариях к публикации одни киевляне предполагали, что женщина могла таким образом мстить своему любимому за измену, или за отказ жениться на ней, другие не исключали вероятности того, что блондинку возмутила неправильная парковка транспортного средства, отмечает «Корреспондент».

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