«Озвучивая какие-либо заявления, либо предпринимая те или иные шаги в политике, нужно всегда соотносить с реалиями. Видимо, руководство Армении, либо те лица, которые им все это советуют, настолько далеки от реалий, что даже не представляют, чем все это может обернуться», — сообщил Minval.az руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя заявления армянских экспертов, призывающих блокировать любое иное назначение, вызвав тем самый «беспрецедентный в истории ОДКБ глубокий кризис».

«У Армении нет солидных политических и политического веса, ресурсов, чтобы предпринять подобные шаги. А потому всё это не более чем риторика. Но и она уже вызывает раздражение у партнеров Еревана по ОДКБ», — отметил И. Велизаде, подводя итоги саммита ОДКБ в Астане.

«Армения в силу проводимой прежними властями политики, оказалась в глубочайшем тупике, который характеризуется очевидной безвыходностью. Мало того, что новое руководство не сделало соответствующих выводов, оно делает все, чтобы Армения продолжала оставаться в этом «тупике». В данном случае, речь идет об изоляции со стороны своих союзников. Все нелепые действия руководства Армении найдут адекватный ответ со стороны того же Казахстана, Беларуси, и даже России», — продолжил он.

При этом эксперт напомнил о том, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали встречи в Астане, подчеркнув, что Армения в ее нынешнем положении не в состоянии взять на себя функцию председателя ОДКБ.

С другой стороны, в своем заявлении президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также дал понять, что сегодня председательство армянской стороны в рамках полномочий, которое истекает через год, нежелательно, так как в качестве действующего председателя представителю Армении будет сложно в течение небольшого отрезка времени разобраться с делами в ОДКБ.

«Понятно, что Казахстан и Беларусь заняли определенную позицию в отношении как поста председателя ОДКБ, так и в отношении перспектив развития данной структуры. Эти страны давно и тесно сотрудничают с официальным Баку. К тому же Казахстан участвует совместно с Азербайджаном в формировании каспийской системы безопасности, что немаловажно для национальных интересов обоих стран.

Активное сотрудничество Азербайджана наблюдается и в военных отношениях с Россией. Все эти страны также взаимодействуют с Азербайджаном в рамках Совета министров обороны стран СНГ.

Поэтому периодические заявления со стороны Армении, и ее попытки втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, входит в противоречие с национальными интересами этих стран. Экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров прилагал много усилий для того, чтобы столкнуть интересы структуры с Азербайджаном, и эти попытки вызывали раздражение у лидеров стран-членов ОДКБ. Саммит ОДКБ указал Армении ее место, показал приоритеты лидеров данной структуры, дав тем самым понять, что ОДКБ должна соответствовать тем актуальным вопросам безопасности, которые стоят перед ней», — отметил И.Велизаде.

Казахский политолог Талгат Калиев в свою очередь считает, что Армения – не самый сильный член ОДКБ, который может позволить себе хлопнуть дверью.

По его словам, Армения утратила возможность председательства в ОДКБ. Блокировка других кандидатов со стороны Армении была бы чревата, в первую очередь, для нее самой.

«Не думаю, что саботирование процессов в организации отвечает ее интересам хотя бы потому, что Армения — не самый сильный член ОДКБ, который может себе позволить хлопнуть дверью», — полагает Т. Калиев.

Эксперт также прокомментировал истерию, раздутую в Ереване после завершившегося в Астане саммита ОДКБ, где порой нелестно отзываются о лидерах Казахстана и Беларуси, обвиняя их в «беспределе» в ОДКБ:

«Истерия, как минимум, не красит. Отказ партнеров рассматривать кандидатуру на замену не следует воспринимать как ущемление национальных интересов. Все было корректно, вопрос этот чисто процедурный. Оскорбляться по этому поводу – все равно, что показывать свою незрелость и неадекватное восприятие реальности», — подчеркнул политолог.

Говоря о том, что в Ереване ранее подчеркнули, что воспользуются правом вето, если встанет вопрос о приеме Баку в ОДКБ, эксперт отметил, что их логика вполне понятна.

«Но тем не менее, нужно с уважением относиться и к позиции партнеров. Или у этой организации нет будущего».

Бахтияр Сафаров

Minval.az