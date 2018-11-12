Успехи, достигнутые Вооруженными силами Азербайджана в направлении Нахчывана, не дают покоя армянской стороне и держат ее в постоянном напряжении. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны АР по поводу слов и.о. министра обороны Армении Давида Тонояна.

Отметим, что Тоноян на пресс-конференции в понедельник, 12 ноября, заявил об улучшении ВС Армении своих позиций на границе с Нахчываном «не только за счет армянских земель».

По его словам, в нахчыванском направлении ВС Азербайджана не «освободили» никакие территории, а лишь продвинулись, но «это была территория между позициями, причем в Нахчыване». Тоноян заявил, что ВС Армении никогда не контролировали эту территорию.

Между тем, как отметили в министерстве обороны АР, и.о. министра обороны Армении сделал очередное абсурдное заявление.

«С одной стороны, Тоноян утверждает, что ВС Азербайджана в направлении Нахчывана не освободили ни миллиметра земли и лишь продвинулись в пределах своих территорий, чем сократили расстояние между позициями. А с другой стороны, заявил, что вопрос, касающийся действий азербайджанской стороны, был поднят на обсуждение в международных инстанциях», — заявили в министерстве обороны АР.

Согласно заявлению Минобороны АР, таким образом, Тоноян сам себя опровергает и сам себе противоречит.

«Несмотря на то, что прошло достаточно много времени, Тоноян прямо перед парламентскими выборами в Армении говорит о том, что их вооруженные силы, якобы, в направлении Нахчывана предпринимают какие-то меры. Тем сам он вводит в заблуждение общественность Армении. Фото и видеоматериалы, отражающие успешные действия ВС Азербайджана в направлении Нахчывана широко распространены и международные организации и общественность достаточно проинформированы об этом», — отметили в ведомстве.

Minval.az