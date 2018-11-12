Споры вокруг кандидатуры генсека ОДКБ обозначили формирование нового «альтернативного центра силы» на постсоветском пространстве

Саммиты ОДКБ — не из тех событий, которые комментаторы удостаивают эпитетов вроде «эпохальное событие». Однако встреча лидеров стран-членов этого блока в Астане может войти в историю как «рубежная точка», обозначившая новый расклад сил на постсоветском пространстве. Разгоревшаяся на саммите дискуссия вокруг кандидатов на пост генсека ОДКБ выявила формирование здесь нового «альтернативного центра» влияния.

Как теперь становится понятным из сообщений СМИ, в том числе российского издания «Московский комсомолец», в уставных документах ОДКБ просто забыли прописать, как действовать в форс-мажорных обстоятельствах. Каковым, без сомнения, является отзыв кандидатуры генсека ОДКБ «своей» страной потому, что против него на родине возбуждено уголовное дело с пугающими формулировками вроде «свержение конституционного строя». Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на саммит, преисполненный решимости добиться избрания на тот срок, который не отработал Хачатуров, нового кандидата от Армении — экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна. Но оказалось, что такой вариант не устраивает прежде всего Беларусь — здесь уверены, что если Армения своего кандидата отозвала сама, да еще так неуклюже, то занять пост генсека должен представитель следующей по алфавиту Беларуси. И назвали своего кандидата — госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

Однако, как теперь пишет «МК», «без интриги все-таки не обошлось: по коридорам распространился слух, что против маленькой и гордой Армении руками Лукашенко играет могущественный и злобный Азербайджан. Ведь не случайно на должность генсека Минск предложил выпускника Бакинского высшего командного училища с большими связями в азербайджанской военной верхушке Станислава Зася». Кандидатуру нового генсека обсуждали ввиду особой чувствительности вместо положенных полутора часов целых три и не пришли к единому мнению.

Но вот что примечательно. Как продолжает газета, «у Кремля на случай жесткого конфликта между Арменией и Белоруссией был заготовлен компромиссный вариант — оставить в качестве и.о. генсека россиянина Валерия Семерикова. Он занял эту должность после отстранения Хачатурова и мог бы продолжать выполнять обязанности вплоть до середины 2020 года, чтобы потом в спокойной обстановке провести положенную ротацию. Однако другие лидеры ОДКБ, по всей видимости, не захотели снова отдавать бразды правления в секретариате в руки Москвы». Кто именно, кроме Беларуси, выступил против Москвы, не уточняется, но многие косвенные признаки указывают, что воспротивился Казахстан.

Это, конечно, весомый повод заговорить о влиянии и авторитете Азербайджана на постсоветском пространстве вообще и в ОДКБ в частности, притом что Азербайджан членом ОДКБ не является. И никак на официальном уровне интерес к этой организации не проявляет. Более того, несколько лет назад Азербайджан уже добился того, что при вступлении Армении в ЕАЭС было официально оговорено, что вступает она в своих международно признанных границах, то есть без Карабаха. Инициативу тогда тоже озвучили Беларусь и Казахстан.

А тогда уже нельзя не заметить контуров нового политического расклада на постсоветском пространстве, в том числе в ОДКБ. Где явно формируется этакий «клуб несогласных» в лице Азербайджана, Беларуси и Казахстана, противостоящий России и ее верному форпосту — Армении (впрочем, насколько верному— вопрос открытый, но это уже другая тема).

Напомним: нечто подобное на постсоветском пространстве уже было. В конце девяностых здесь оформился «альтернативный центр влияния», который составили Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова, создавшие свою региональную организацию — ГУАМ. Затем к этой группе примкнул еще и Узбекистан, который, однако, позже из нее вышел. Сегодня Украина и Грузия уже де-факто вышли из состава СНГ, Молдова из-за острых внутриполитических противоречий вообще не проводит скоординированной внешней политики. А вокруг Азербайджана, похоже, вновь формируется альтернативный центр влияния, но уже в составе Казахстана и Беларуси, которых еще недавно никто бы не заподозрил во фрондерстве. И не случайно, что «цементирующим фактором» послужил Азербайджан, со своей действительно независимой внешней политикой. Более того, сегодня добавляется уже и экономический «компонент». Бурными темпами растет товарооборот Азербайджана с тем же Казахстаном. В Астане проявляют понятный интерес и к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, и к транскаспийской паромной переправе, и к экспорту своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В Казахстане официально запрещено продавать товары, произведенные на оккупированных азербайджанских землях.

Наконец, падает и привлекательность РФ как «политического центра» — на фоне всех ее нынешних неприятностей, которые не могут не экстраполироваться на ее союзников. Буквально на днях США введи в действие новый пакет «крымских» санкций против РФ. Наконец, изрядную пищу для размышлений дает и шпионский скандал, разразившийся в Австрии. Здесь на основе информации, полученной от «дружественных спецслужб», задержали двоих российских шпионов. Один из них — 70-летний отставной полковник австрийской армии, который вышел в отставку еще пять лет назад. Он, по данным СМИ, передавал России информацию о состоянии австрийской авиации, артиллерии, а также о лагерях беженцах, размещенных в Австрии — последнее Россию особенно интересовало. Также он передал Москве досье на высокопоставленных австрийских чиновников, заработав, таким образом, около 300 тысяч евро.

Теперь арестован еще один — сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) Австрии. Скандал получился громким. В Вене, где еще недавно лелеяли свои «особые отношения» с РФ, теперь заявляют о том, что шпионаж неприемлем. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию. В МИД вызывают послов и выражают им недовольство. Сергей Лавров обвиняет Австрию в «мегафонной дипломатии». А эксперты констатируют, что Россия теряет очередного союзника, и напоминают: совсем недавно Владимир Путин присутствовал в качестве почетного гостя на свадьбе Карин Кнайсль. В общем, «недолго музычка играла, недолго фраер танцевал».

И вот уже в Казахстане визит Владимира Путина, который совместили и с саммитом ОДКБ, и с межрегиональным форумом двух стран, ознаменовался показательным скандалом. В рамках форума президенты должны были посетить и специально развернутую по такому случаю выставку. И внезапно обнаружилось, что на российском выставочном стенде, посвященном черноморским курортам, размещена фотография Керченского моста. Что возмутило казахстанскую сторону: Астана не признала аннексии Крыма Россией. Провокационное фото заделали декоративными панелями. Тут уже закапризничала российская сторона: здесь считают этот мост предметом гордости, а не позором, и вообще Путин может обидеться. В результате решение было найдено: декоративные панели убрали, но президентов провели мимо других стендов, так, что провокационный снимок в протокольные кадры не попал. Но осадок остался. Как и от решения Казахстана выводить свои спутники на орбиту при помощи американских, а не российских, ракет, и не с Байконура.

Неожиданный маневр совершает и Беларусь. Еще недавно в Москве разве что ленивый не позубоскалил насчет Джен Псаки и ее «моря в Беларуси», а теперь «прикол» становится пугающей реальностью. Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА, заявил, что турецкие бизнесмены хотят построить порт на Днепре в районе белорусской деревни Нижние Жары. «Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу», — цитируют дипломата СМИ. Как отметил Савиных, по новому транспортному коридору Беларусь смогла бы отправлять грузы кораблями «река-море», причем не только в страны Черноморского бассейна. Тогда Минску станут доступны рынки более чем 20 стран. Азербайджан как бы не участвует в проекте, но с учетом близких отношений Баку и с Минском, и тем более с Анкарой, здесь огромное поле для предположений и версий.

А это значит, что на постсоветском пространстве возникает новый «клуб несогласных», в составе Азербайджана, Беларуси и Казахстана, противостоящий России и Армении. Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и тем более Молдова наблюдают за ситуацией и, без сомнения, тоже делают выводы. А это значит, что эрозия российского влияния на постсоветском пространстве продолжается. Как и рост авторитета и влияния Азербайджана. Что уже создает на постсоветском пространстве новую реальность и обрисовывает новые тренды, противостоять которым Москве, особенно в союзе с Ереваном, будет ой как непросто.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az