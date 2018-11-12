Только ли об облегчении миграции идет речь?

Политики, как известно, любят обещать. В том числе и нечто такое, чего впоследствие не выполняют. Владимир Путин, который обещал в ответ на признание независимости Косова «не обезьянничать» и не признавать независимыми государствами захваченные у Грузии Абхазию и Южную Осетию — пример классический, как и его же заверения в стиле «пока я президент, пенсионный возраст не повысится».

Щедро раздают обещания и члены «команды» Никола Пашиняна — тем более что надо еще выигрывать досрочные парламентские выбор. Вот и заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2019 год в парламентских комиссиях заявил: Армения может добиться введения свободного визового режима с ЕС уже в 2020 году! Мешают, правда, намеченные на 2019 год выборы в Европарламент, но тем не менее работа идет, и главное, вскоре в Армению прибудет оценочная миссия ЕС, которая представит программу действий по либерализации.

Только вот в обоснованность такого оптимизма верится с трудом. Да, еврочиновники могут — и любят! — присылать оценочные миссии, писать отчеты, составлять «дорожные карты», но, принимая (или не принимая) решение о реальной либерализации визового режима, будут держать в фокусе внимания реальную ситуацию «в поле». В том числе и зашкаливающие темпы миграции из Армении. И не только.

Так, в те же дни, когда Карен Назарян обещал Армении скорейший «безвиз», ереванский «Спутник» сообщил: Диана Григорян, которая разыскивалась по линии Интерпола с февраля этого года, благодаря разъяснительной работе правоохранительных органов Армении, добровольно явилась в Центральный отдел полиции. Как напомнило агентство, речь идет о Диане Григорян, также известной как «Дина Акоповна». Ранее в США ей, а также 47-летней Стелле Бояджян из Нью-Йорка и 30-летнему Грачья Атояну из Глендейла были предъявлены обвинения в мошенничестве с визами, в оказании помощи иностранцам с целью незаконного въезда в США. Бояджян также обвиняется в краже личных данных и (вместе с Григорян) в отмывании денег.

А вот миграционная афера отличалась заметной оригинальностью. Мошенники во главе с Бояджян отправляли в США нелегалов под видом…выезжающих на гастроли артистов. «Соискателям» выдавали национальные костюмы, для них печатали поддельные рекламные объявления о концертах, чтобы воспользоваться правительственной программой, позволяющей иностранным артистам временно въезжать в США (виза P-3), подробно инструктировали, что и как рассказывать во время визовых интервью…Такая вот миграция в ритме танца.

Излишне напоминать: это не единственная «миграционная афера». Более того, в преступные цепочки вовлекались даже сотрудники иностранных консульских служб. Так, в феврале 2009 года в США были арестованы бывший консул Армении в Лос-Анджелесе, сотрудник консульства и юрист по иммиграционным вопросам. Как оказалось, Нориар Галумян, который проработал в консульстве лет этак десять — с 1999 по 2009 год, вместе с четырьмя своими «компаньонами» весьма бойко продавал потенциальным иммигрантам, подлежащим депортации, фиктивные письма от имени армянского правительства, где утверждалось, что Армения не будет предоставлять иммигрантам проездные документы, что серьезно затрудняло высылку. Обвинение обнаружило продажу по меньшей мере 24 писем стоимостью $35 тыс. каждое.

А несколькими годами ранее, в начале февраля 2005 года, в США был арестован бывший сотрудник консульского отдела американской дипмиссии в Армении 45-летний Петр (Питер) Здисло Парлей — тоже по обвинению во взяточничестве и незаконной выдаче виз. Но здесь все было куда серьезнее. Как оказалось, Парлей — не бесплатно, разумеется! — выдавал американские въездные визы в обход существующих правил, в том числе и тем, кто, согласно американским же законам, не имел никаких легальных шансов их получить.

А вот тут не обойтись без небольшой ретроспективы. Как утверждают знающие люди, визовые аферы, которые позволяли получить разрешение на въезд в США в обход существующих правил и барьеров, в Армении «проворачивали» еще в те годы, пока еще существовал СССР, а в Ереване не было ни посольства, ни консульства США. Контролировалась эта «цепочка» КГБ Армянской ССР, действовавшем в тесном сотрудничестве с крупнейшей на тот момент армянской террористической группировкой — АСАЛА.

Нет сомнений и в другом: эти «цепочки» тянутся не только в США. И ими по-прежнему пользуются не только уголовники, но и террористы, причем не только армянские. В том же феврале 2009 года громкий скандал грянул в России. Немногим ранее в Сочи был расстрелян некий Алик Миналян — «вор в законе» Алик Сочинский. Убийства в криминальной среде, конечно, случаются, но тут был явно другой случай. Армянские эксперты тут же связали убийство Алика Сочинского с другим громким преступлением — убийством замначальника полиции Армении Геворга Мгеряна. Который, в числе прочего, расследовал коррупционные аферы в такой деликатной сфере, как предоставление гражданства и фальшивые паспорта. Как установили российские правоохранители, в станице Ессентуковской в Карачаево-Черкессии некая предприимчивая армянская семья наладила показательный бизнес — здесь выдавали российские паспорта тем, кто такие документы никогда бы не получил законным путем. Делалось все просто: клиентам «чуть-чуть» меняли написание фамилии, и «миграционные фильтры» уже не срабатывали. Чаще всего услугами предприимчивой семейки пользовались «гастарбайтеры», которых уже однажды депортировали из России. Но не только. Несколько выданных в созданном в станице Ессентуковской «неофициальном филиале миграционной службы» паспортов «засветились» в крупных терактах на территории РФ. Чего с учетом глубины армянских террористических традиций и связях армянских террористов с коллегами из других стран следовало ожидать. Так что лавочку пришлось срочно закрывать, а свидетелей —«убирать».

Но теперь похожие аферы реализуют уже в самой Армении. В декабре 2017 года здесь грянул громкий скандал: как выяснилось, в деревне Бюракан Арагацотнской области и городе Аштарак по разным адресам, без законных оснований и без согласия сособственников разных квартир, за два года были зарегистрированы ни много ни мало 55 человек. Потом эти люди по липовым адресам получили паспорта граждан Армении, а затем из Армении спокойно выехали. Излишне напоминать, что к такого рода паспортным махинациям чаще всего прибегают персоны, разыскиваемые за весьма серьезные преступления, в том числе и за терроризм. И все это уже не получится списать на попытки оборотистых дельцов сделать гешефт на миграции.

И остается надеяться, что на национальные особенности визовой коммерции обратят внимание и члены оценочной миссии ЕС. Которым, думается, изрядную информацию к размышлению должны были бы предоставить и прошедшие недавно в Испании и ФРГ операции против «армянской мафии». У членов которой тоже было бы нелишне поинтересоваться, как им удалось обойти визовые барьеры.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az