В Украине после взрывов на военных складах к ответственности привлекли, 75 человек, в том числе более 20 генералов. Об этом заявил в интервью «5 каналу» украинский министр обороны Степан Полторак.

По его словам, большинство военных арсеналов в стране на 2014 год должны были быть закрыты из-за финансовых проблем. Он отметил, что, чтобы все это восстановить, нужны большие деньги.

Полторак добавил, что также не хватает средств для обеспечения охраны таких объектов, а также нет людей, которые захотели взять на себя ответственность за арсеналы, на которых выделяется недостаточно финансирования. « В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — сказал украинский министр обороны.

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