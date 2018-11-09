На протяжении всего лета и первых месяцев осени азербайджанская армия продвигалась к нейтральным территориям в направлении Нахчывана и, можно сказать, взяла под контроль большинство стратегических высот.

Об этом пишет издание издание Bellingcat, основываясь на спутниковые снимки. Minval.az не располагает комментарием со стороны Минобороны Азербайджана.

Ссылаясь на любительские спутниковые фотографии, представленные ресурсом Planet Labs, автор статьи — аналитик австралийского Института Холокоста и изучения геноцидов Масис Ингилисян — отмечает, что азербайджанская армия продолжает инженерно-саперные работы, в результате чего ей удалось взять под контроль еще один стратегический пост в направлении Нахчывана.

Отмечается, что продвижение азербайджанской армии в сторону нейтральных территорий раньше наблюдалось только в Нагорном Карабахе. В результате этого, в большинстве районов расстояние между постами двух воюющих сторон не превышает нескольких сот метров.

Что касается нынешнего продвижения азербайджанской армии, то это самое масштабное продвижение в нахчыванском направлении с момента достижения режима прекращения огня. За счет этого азербайджанская сторона взяла под контроль большую территорию, передает сайт Haqqin.Az.

Автор статьи отмечает, что в 2012 и 2014-2015 гг, армянская армия прибегала к аналогичной тактике для захвата новых высот в направлении Нахчывана. Однако, на последних спутниковых снимках видно, что в «битве за позиции», которая не прекращается последние 10 лет, азербайджанская армия находится на более выгодных позициях.

В статье говорится, что укрепление позиций азербайджанской армии в Нахчыване, строительство новых дорог и траншей могут привести к открытию второго фронта во время возможной новой войны в Карабахе. Азербайджан в последние годы наращивает военные силы в Нахчыване.

Автор напоминает, что впервые о продвижении азербайджанской армии на нейтральных территориях в Ныхчыване стало известно весной этого года. Тогда аналитик армянского издания Razm.info Айк Хачикян опубликовал статью «Что происходит в Нахчыване», в которой и говорилось об освобождении азербайджанской армией новых стратегических высот.

Тогда азербайджанская армия освободила от оккупации горы Хунут, Гызылгая и Мехридаг, возвышенность Агбулаг, под контроль перешло село Арпа в Даралаяз. В целом под контроль взята территория порядка 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия.

Но новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что продвижение азербайджанской армии не остановилось на этом. Инженерные работы на этих территориях были продолжены на протяжении всего лета и первых месяцев осени.

В мае этого года азербайджанская армия еще не до конца освободила горный массив, расположенный к северо-западу от реки Арпачай. Но уже на новых снимках видно, что этот горный массив находится под полным контролем азербайджанской армии, и туда проведены новые дороги.

Летом и в начале осени Азербайджан разместил свои войска вдоль этого горного массива. Таким образом, первая линия обороны, а также военная дорога армянской армии попали под контроль вооруженных сил Азербайджана. Вместе с тем, азербайджанская сторона вырыла новые траншеи в направлении армянских позиций.

На других спутниковых снимках видно, как азербайджанская сторона прокладывает новую дорогу к еще одной безымянной высоте, расположенной на азербайджано-армянской границе.

Издание отмечает, что учитывая горный рельеф местности на линии соприкосновения войск, Азербайджан продолжит прокладывать туда новые дороги и рыть траншеи. А это в свою очередь приведет к тому, что армянские военные окажутся на очень невыгодных позициях и им придется даже покинуть линию обороны.

Bellingcat также пишет, что в результате успешных маневров азербайджанкой армии, армянская сторона фактически покинула один из своих постов. Сайт приводит спутниковый снимок, на котором отмечен покинутый армянами пост.

Автор статьи, анализируя спутниковые снимки, приходит к выводу, что после продвижения азербайджанской армии, армянские позиции оказались в зоне доступности. И в ближайшем будущем армянам придется оставить их.

Minval.az