Во Львове задержан азербайджанец, который разыскивался иностранными правоохранителями за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.

“После поступления запроса от иностранных правоохранительных органов о выдаче указанного человека, прокуратура начнет процедуру экстрадиции”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина разыскивался компетентными органами Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах) УК Республики Азербайджан.

Поэтому, постановлением Лычаковского районного суда по ходатайству местной прокуратуры, к злоумышленнику был применен временный арест. Решается вопрос о его экстрадиции.

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