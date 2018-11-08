Наш собеседник – военный эксперт Узеир Джафаров.

— Сегодня в Астане стартует Саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в рамках которого обсудят вопрос о новом генсеке вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Удастся ли армянской стороне добиться избрания своего представителя генеральным секретарем ОДКБ?

— Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Учитывая то, что возможность избрания генсеком организации представителя Беларуси вызвало недовольство в Армении, Ереван до конца будет надеяться на то, что ему удастся «протолкнуть» на эту должность своего кандидата — экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна. Но, скорее всего, и.о. премьер-министра Николу Пашиняну придется смириться с тем, что на этот пост будет избран белорусский представитель.

Все происходящее вокруг блока должно пристыдить Ереван. Они не оправдали надежд, им не удалось в свое время подобрать достойного кандидата на пост генсека блока. Изначально было известно, что за Юрием Хачатуровым числятся большие грехи. Но тем не менее, Армения выдвинула его в качестве кандидата на пост генсека ОДКБ. В данном случае виновата во всем сама Армения.

Вообще, генсек ОДКБ является формальной фигурой, который просто уководит каждодневной деятельностью военного блока. А все основные вопросы решаются на уровне глав государств- членов организации. Если этот пост займет представитель другой страны, то это не станет особой потерей для Еревана. Но тем не менее, это отразится на международном имидже страны. Армения – страна-агрессор. Поэтому Россия, Беларусь, Казахстан и другие страны – члены ОДКБ должны с большой настороженностью относиться к ней.

Тем более что пашиняновская Армения в последнее время наломала немало дров. А это не может не вызывать раздражения у представителей некоторых стран, входящих в ОДКБ. Если они открыто не говорят об этом, то на уровне публикаций СМИ мы можем заметить недовольство «поведением» Армении.

— В Ереване говорят, что нахождение на посту генсека ОДКБ представителя Армении является «сдерживающим» фактором для Баку…

— Это глупость. Пусть армянские эксперты придумают что-то новое. Что вообще может предпринять ОДКБ против нас? Пусть лучше армяне вспомнят апрель 2016 года, когда они совершили провокацию на линии фронта, а мы их жестко наказали. Армяне тогда ничего не смогли предпринять. И они до сих пор недовольны тем, что ОДКБ не оказала им должной поддержки. Пусть армянская сторона и дальше не рассчитывает на помощь ОДКБ. Силы ОДКБ, в соответствии с уставом организации, рассчитаны на защиту суверенитета и территориальной целостности членов организации. Оккупированные Арменией азербайджанские территории не входят в зону деятельности ОДКБ.

— В Армении призывают намекнуть Москве на нежелательность присутствия ее военной базы на территории страны и к выходу из ЕАЭС. Можно ли это расценить в качестве шантажа в преддверие саммита в Астане?

— Безусловно, это открытый шантаж со стороны Армении, и все это управляется из единого центра. Всем известно, что у Армении есть проблемы с Турцией и Азербайджаном. Там пытаются показать всем, могут выйти из ОДКБ, взять курс на сближение с НАТО. Но это все простая игра и шантаж.

Все убедились в том, что Пашинян вообще не разбирается в политике. Он пока что проводит «эксперименты», и это ему удается. Но все это временное явление. От той риторики, которая у него наблюдалась вначале, ничего не осталось. Он «успокоился», поняв, что не «уличная» политика все решает, в государственном управлении есть определенные вопросы, которые необходимо соблюдать. Иначе, все это может стоить ему должности, карьеры политика и безопасности страны. Пашинян пока учится. Он, как неопытный футболист, старается перенять что-то от других игроков. о имидж этой страны сильно пострадал. И Пашинян старается реабилитировать Армению. Но при его управлении вряд ли что-либо удастся. За короткое время он наломал столько дров, что до сих пор в Москве не могут разобраться, какие у него цели на ближайшую и дальнейшую перспективу.

Правильно сделали, что Хачатурова сняли с этой должности. Многие армянские генералы замешаны во многих преступлениях, и не только на оккупированных территориях Азербайджана, но и в самой Армении. Они погрязли во многих преступных деяниях – в коррупции, убийстве граждан своей страны, и так далее. Если бы в ОДКБ была достигнута договоренность о том, что этот пост вновь займет представитель Армении, тогда бы вообще не обсуждалась кандидатура представителя Беларуси.

— А Вагаршак Арутюнян «засветился» на наших оккупированных территориях?

— Он занимал должность министра обороны Армении, его послала туда Россия. Он больше связан с Генштабом России. Он «человек» Москвы, в принципе, его могут избрать на должность генсека ОДКБ. Но с учетом того урона, который нанесла Армения авторитету блока, уверен, что данную структуру возглавит представитель Беларуси.

— Сегодня в Астане также ожидается рассмотрение проекта решения «О правовом оформлении статусов наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и партнера ОДКБ». Некоторые эксперты не исключают, что это можно считать предпосылкой придания статуса наблюдателя, к примеру, Азербайджану.

— Не думаю, что руководство Азербайджана пойдет на это. Об этом мечтает российская сторона. Но это навредит нам, нашим интересам. Это может вызвать большое недовольство не только среди общественности, но и в политических кругах. Нас неправильно поймут, мягко говоря.

К тому же, мы не можем находиться в организации, в которой представлена страна – агрессор, оккупировавшая наши земли. У нас свои условия, четкие и однозначные. Только после того, как Армения освободит оккупированные территории Азербайджана, этот вопрос может быть обсужден.

Бахтияр Сафаров

Minval.az