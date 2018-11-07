В Удмуртии неплательщику алиментов из Азербайджана грозит принудительное выдворение за пределы России. В случае дальнейшей неоплаты долга в размере 96 тыс рублей своим троим детям, он нарушит миграционное законодательство. Об этом сообщает УФССП по Удмуртии.

Ранее мужчина уже остался без автомобиля «Лада Калина», на котором таксовал, не имея водительских прав. На транспортное средство судебными приставами был наложен арест, а позже произведена принудительная эвакуация.

В рамках возбуждённого исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применил в отношении должника уже весь перечень мер принудительного взыскания.

Кроме того, в ближайшее время будет решён вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Minval.az