Вечером 6 октября в Кропивницком на Верхней Пермской улице застрелили гражданина Азербайджана.

«6 ноября около 22 часов по улице Верхний Пермской в Кропивницком неустановленное лицо нанесло огнестрельное ранение гражданину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Личность погибшего установлена. Это 40-летний житель областного центра, уроженец другого государства. Событие квалифицированно как умышленное убийство. Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — сообщила местному изданию «Гречка» спикер Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко.

«Кировоградская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах указывает, что убитый — ранее судимый гражданин Азербайджана.

Кропивницкий паблик «Дорожный контроль» со ссылкой на очевидца пишет, что иностранца добили выстрелом, когда он уже лежал на земле. Нападавших было двое.

Между тем, глава Кировоградской региональной организации Конгресса азербайджанцев Украины Вилаят Мамедов сообщил изданию Sputnik Азербайджан, что убитым в украинском городе Кропивницкий азербайджанцем оказался уроженец Сабирабадского района Эльхан Исрафилов, 1978 года рождения.

По словам Вилаята Мамедова, у Исрафилова, который являлся предпринимателем средней руки, имелся вид на жительство в Кировоградской области.

«Исрафилов возвращался домой на автобусе. Когда он сошел с транспортного средства и переходил дорогу, на него напали вооруженные люди. Следственными органами прорабатываются несколько версий убийства. Пока они не имеют права разглашать детали, но есть версии, которые в настоящее время проверяются», — отметил Мамедов.

По его словам, версия о том, что Исрафилов был убит из-за долгов, маловероятна.

Между тем, стало известно, что Исрафилов ранее был судим. По некоторым данным, он стал жертвой разборки двух криминальных группировок. В последнее время из криминального мира все чаще просачивается информация о том, что в Кропивницком идет передел сфер влияния.

Minval.az