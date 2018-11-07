К войне или к миру свернет ситуация после декабрьских выборов в Армении?

Любая война — это не только открытой обмен ударами, но еще и «война нервов». Агрессия Армении против Азербайджана — не исключение. Конечно, советовать сохранять хладнокровие, а еще лучше — «холодную голову» советуют многие и многим, только вот получается это далеко не всегда. Классический пример — реакция армянской стороны на недавние заявления Президента Ильхама Алиева по Карабаху в ходе его поездки в Агдамский район: «Мы и дальше будем наращивать военную мощь, и считаю, что это один из важнейших факторов для переговоров. Потому что, к сожалению, нормы международного права полностью игнорируются. Мы добьемся того, чего хотим. Мы требуем справедливости. Мы требуем, чтобы наши исторические земли были освобождены от оккупантов, и они будут освобождены. Азербайджанское государство и впредь будет принимать все необходимые меры для достижения этой священной цели. Надеюсь, что руководство Армении, правильно проанализировав сложившееся в регионе положение, выведет в скором времени свои оккупационные силы с наших земель. В противном случае возможен любой вариант, и мы готовы к любому варианту». Вначале армянские СМИ попытались этого заявления Президента Азербайджана попросту «не заметить», пребывая в полной уверенности, что если об этом не напишут «Лрагир» или «Спутник Армения», в зависимости от предпочтений аудитории, то граждане Армении останутся в блаженном неведении, что их стране по сути дела предъявили ультиматум и посоветовали не затягивать дело с мирным выводом войск.

Но тут не выдержали нервы у депутата парламента Армении от РПА Армена Ашотяна, который разразился в своем «Фейсбуке» гневной тирадой: «После очередных милитаристских заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева нужно хотя бы образумиться. Отложу в сторону даже то, что кампания по дискредитации героев «Арцахской войны» развязала язык Ильхаму Алиеву, — разглагольствует депутат. — Но, господа, прекратите озвучивать ваши неуместные пацифистские излияния, хватит восторгаться относительным ослаблением напряженности, обусловленным временными интересами сверхдержав и формализованным в лифте Душанбе. Уже ясно, что вам просто дали время на проведение внеочередных выборов и создали комфортные для этого условия. Подумайте, что будете делать после этого, когда получите большинство голосов? Как вы продолжите вести переговоры? Как вы повысите уровень политической сопротивляемости страны?» И в завершение изрекает: «Алиев не хочет мира, его нужно обязать к этому миру».

Конечно, здесь господину Ашотяну нелишне напомнить: войну в регионе начала Армения, совершив агрессию против Азербайджана. Настоящему миру тоже препятствует сегодня Ереван, который продолжает оккупацию 20% территории Азербайджана. И именно Армению надо принуждать к полноценному миру, чем сегодня и занимается Азербайджан, используя для этого и экономические, и политические, и — пока еще не на полную мощность — военные «рычаги». Нелишне и поинтересоваться, кто именно, по расчетам Ашотяна, должен «обязать» Азербайджан к примирению по армянскому сценарию — сама Армения? Но, как бы это поделикатнее, сегодняшний расклад сил не позволяет строить такие планы. Внешние заступники Армении? Но США, как показывают последние дипломатические новости, прямо дают понять, что дорога к миру лежит через вывод войск. Франция? Но президент этой страны Эммануэль Макрон хоть и приехал в Ереван на саммит Франкофонии, от конкретных заявлений по Карабаху воздержался. Россия? Ей в решающий момент может оказаться просто не до ереванских проблем — еще есть Сирия, восток Украины, растущее противостояние на западном и северо-западном направлении, и для всего нужны силы и ресурсы…

Но все эти неприятные вопросы господин Ашотян оставляет «за кадром». Да и цель его поста — не только и не столько бросить очередной комок грязи в адрес нашей страны (это в Армении обязательный политический ритуал). Судя по всему, «республиканцы» разворачивают новую информационно-политическую атаку на Никола Пашиняна — уже с использованием «карабахской карты». Точнее, душанбинских договоренностей. А «республиканцы», напомним, явно рассчитывают на реванш. Во всяком случае, предшественник Тонояна на посту министра обороны Армении, Виген Саркисян, уже заявил, что РПА обязательно должна принять участие в предстоящих парламентских выборах. По его мнению, «настолько состоявшаяся политическая партия после смены власти должна не «обижаться» на свой народ, а представить заявку на служение ему в новом статусе», и вообще быть оппозицией – это не льгота, не административный рычаг и не высокая общественная позиция. Это, напомним, тот самый Саркисян, который ранее, обращаясь к Николу Пашиняну, уже назвал «катастрофой» для Еревана результаты визита в Армению Джона Болтона, обвинил «народного премьера» в некомпетентности и припечатал: «Вы сейчас последовательно разрушаете все то, что создавалось десятилетиями».

Но теперь в «информационной атаке» РПА появилась новая карта —душанбинские договоренности, которые профессионально разворачивают против премьер-министра. Для Никола Воваевича это удар, причем весьма неожиданный и от того еще более обидный. Короткую, «на ногах», встречу с Президентом Азербайджана во время саммита СНГ в Душанбе Пашинян явно рассчитывал использовать как свой предвыборный козырь. Он таким образом выторговывал себе паузу на линии фронта, где ситуация в любую секунду грозила сорваться в новую войну при весьма невеселом для Армении раскладе, что позволяло сосредоточиться на решении внутриполитических вопросов и еще предъявить аудитории нечто такое, что можно было бы выдать — конечно, при известной «ловкости рук» — за дипломатический успех.

«Пиарят» этот успех члены его «команды» старательно. Вот, к примеру, министр обороны Армении Давид Тоноян высказался по поводу «горячей линии» связи между Баку и Ереваном, установить которую как раз и договорились в Душанбе Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как разглагольствовал журналистам Тоноян, после беседы в Душанбе напряжение на передовой ослабло, а между министерствами обороны двух стран теперь есть прямая телефонная связь. «Когда мы фиксируем передвижения войск, инженерные работы, какие-либо другие действия, мы сообщаем азербайджанской стороне, чтобы они остановили», — цитирует его Sputnik Армения. На вопрос, как реагирует азербайджанская сторона, Тоноян ответил: «Реагируют очень конструктивно». Правда, тут же пояснил: на высшем уровне телефонной связи нет, нет ее и на уровне министров, но есть соответствующее должностное лицо, которое докладывает о сообщениях.

Только вот оказалось, что господин Тоноян не совсем в курсе происходящего. «Никакой связи или каких-либо других видов контактов между Министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Армении не существует, — заявили Minval.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана. — Согласно достигнутому в Душанбе соглашению, было определено ответственное лицо, поддерживающее взаимную связь с Арменией в связи с обстановкой на линии фронта. Однако это лицо не является сотрудником Министерства обороны Азербайджана». Словом, то ли министру не доложили, как и с кем установлена связь, то ли он сам не совсем понял этот доклад.

Правда, с Давидом Тонояном такое бывает. Он, напомним, умудрился еще и заявить, будто бы не получал от азербайджанской стороны предложение по обмену пленными «всех на всех» и прочитал о нем только в прессе. За что удостоился резкой и справедливой отповеди от Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, которая подробно, методично, с указанием дат и имен, напомнила, сколько раз, при посредничестве Международного Красного Креста и международной рабочей группы по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, доводила это предложение до сведения Еревана.

Вспоминать приписываемую Бисмарку фразу насчет того, что никогда не лгут так, как на войне, перед выборами и после охоты, сегодня стало уже общим местом. По понятным причинам, сказать на войне «правду, всю правду, ничего кроме правды» получается не у всех и не всегда, тем более что никто не отменял ни «информационной войны», ни намеренной дезинформации противника. Но если министра обороны за сутки дважды ловят за язык — это рекорд.

Но это — не самые серьезные неприятности на фоне того, о чем, собственно, и напомнил Армен Ашотян. Да, Николу Пашиняну удалось выторговать «паузу» на линии фронта, но действовать она будет только до окончания в Армении выборной лихорадки. А потом уже новым властям Армении придется делать выбор между миром и войной.

Другой вопрос, что нынешняя активизация «республиканцев» уже заставляет озвучивать и другой вопрос: попытаются ли представители «карабахского клана» устроить масштабные провокации на линии фронта ради собственного политического реванша? Если учесть позиции «карабахцев» в армии и наличие такого «игрока», как оккупационный режим в Ханкенди, вероятность подобного сценария под лозунгом «видите, как такой-сякой Азербайджан воспользовался всем тем, что наворотили в Армении нынешние «революционеры»» как минимум не стоит исключать. И то, что на первый план здесь выдвигают бывшего министра обороны — тоже информация к размышлению. Особенно если в Ереване на минуточку забыли, что пост министра обороны Виген Саркисян занял после поражения Армении в апрельских боях 2016 года.

Только вот понимают ли в «республиканском» лагере, что игры с огнем на линии фронта при нынешнем раскладе сил закончатся для Армении катастрофой?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az