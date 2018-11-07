Малоярославецким районным судом осуждены два уроженца Республики Азербайджан за разбойное нападение с применением оружия (ст. 162 УК РФ) на восемь и девять лет исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Калужской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года два азербайджанца с еще двумя неустановленными подельниками на «Мерседес-Бенц» прибыли на 112-й километр трассы М-3 «Украина». Там они остановили попутную «ГАЗель», напали и избили водителя и пассажира.

Преступники ножом прокололи шины, похитили более 400000 рублей и мобильный телефон, после чего скрылись.

На суде свою вину признали частично, пояснив, что они лишь согласились помочь двум незнакомым им ранее мужчинам вернуть долг.

Minval.az