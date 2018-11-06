Суд определил 40-летнему гражданину Азербайджана 17 лет колонии строгого режима за убийство 89-летней пенсионерки из Иркутска из-за квартирной сделки, сообщается 6 ноября на сайте Иркутского областного суда.

Как следует из материалов дела, инцидент произошёл в сентябре 2016 года.

Мужчина вместе со своей сожительницей проживал в квартире у пенсионерки, оказывал её бытовую помощь. Позже женщина переписала ½ доли квартиры на сожительницу подсудимого. Азербайджанец, опасаясь оспаривания сделки, убил пенсионерку.

Подсудимый предложил выпить проживающему квартиранту и подсыпал ему в спиртное снотворное. Когда молодой человек уснул, азербайджанец взял нож и нанёс пенсионерке несколько ударов. От полученных травм женщина сразу скончалась. После этого мужчина оставил нож на кухне, скрылся и сообщил в полицию, что квартирант убил пенсионерку.

При назначении приговора суд учитывал в качестве смягчающего обстоятельства – наличие несовершеннолетнего ребёнка, положительные характеристики, состояние здоровья и отсутствие судимости.

Minval.az