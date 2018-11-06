В Азербайджане началось серийное производство штурмового пулемета типа HP-7,62 калибра 7,62 x 54 миллиметра, созданного на предприятии министерства оборонной промышленности страны, сообщает Минобороны.

Штурмовой пулемет, который был представлен в сентябре этого года, в ходе третьей международной оборонной выставке ADEX-2018 в Азербайджане, разработан местными специалистами и успешно прошел испытания.

Штурмовой пулемет типа HP-7,62 предусмотрен для уничтожения живой силы врага в бою на короткой дистанции, а также нанесения ущерба огневым средствам противника.

Пулемет HP-7,62 позволяет вести огонь, как с двуножных сошек, так и с треножного станка, в том числе устанавливаемого на различную бронированную технику. Ствол пулемета имеет наружное оребрение и заключен в металлический кожух для отвода тепла. В конструкции пулемета предусмотрены телескопический приклад и рукоятка на цевье для стрельбы при движении. Расположенная на ствольной коробке планка «Пикатинни» обеспечивает унификацию креплений прицелов (оптических, коллиматорных) и прочих вспомогательных устройств, в том числе тактических фонарей, лазерных указателей. Патронные ленты собираются в патронных коробках различной емкости. Для ведения огневой стрельбы используются обычные (тяжелые) 7,62 миллиметровые пули, трассирующие (T-46M), бронебойно-зажигательные (B-32), разрывная пуля (PZ), а также холостые оружейные патроны.

Прицельная дальность штурмовых пулеметов типа HP-7,62 составляет 1000 метров, скорострельность 650-750 выстрелов в минуту, боевая скорострельность 250 выстрелов в минуту, вес – 8,6 килограммов.

Штурмовой пулемет можно использовать в любую погоду в диапазоне ±50ºC.

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