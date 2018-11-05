Россия попала на первое место в рейтинге из 25 сильнейших армий Европы, который составило издание Business Insider.

При составлении рейтинга авторы издания учитывали такие факторы, как численность вооружений и военной техники, развитие страны в целом, а также дополнительные условия (например, логистические условия).

По информации Business Insider, армия России насчитывает более 3,5 млн военнослужащих, более 20 тыс. танков, около 4 тыс. самолетов, а военный бюджет страны составляет около $47 млрд.

На второй строчке рейтинга оказалась Франция, которая тратит в год около $40 млрд на оборону. По данным издания, во французской армии служат 388,6 тыс. человек, а также используются 406 танков и 1,2 тыс. самолетов. Замкнула тройку лидеров европейских армий Великобритания с ежегодными военными тратами в районе $50 млрд. В ней эксперты насчитали 279 тыс. военнослужащих, 832 самолета, а также 227 танков.

Далее в рейтинге следуют армии Турции, Германии, Италии, Испании, Польши и Греции. Украинская армия попала на десятое место списка. На Украине на оборону тратят более $4,8 млрд, в армии служат 1,1 млн человек, а на вооружении находятся 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов.

Следом в рейтинге расположились Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Беларусь, Дания, Венгрия, Финляндия, Болгария, Австрия, Словакия и Португалия. Последнее, 25 место, заняла армия Бельгии, на которую государство тратит около $5 млрд в год. Она насчитывает менее 40 тыс. военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка.

Minval.az