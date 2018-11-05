Автобусный рейс из Баку в Харьков и Киев ликвидирован.
Об этом сообщил Report глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Яшар Исаков.
По его словам, рейс ликвидирован по причине малого числа пассажиров.
Автобусный рейс из Баку в Харьков и Киев ликвидирован.
Об этом сообщил Report глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Яшар Исаков.
По его словам, рейс ликвидирован по причине малого числа пассажиров.
Дата: 2018/11/05 20:44
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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