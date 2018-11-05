Автобусный рейс из Баку в Харьков и Киев ликвидирован.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Яшар Исаков.

По его словам, рейс ликвидирован по причине малого числа пассажиров.

Minval.az