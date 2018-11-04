Общественная организация «Национальный конгресс азербайджанцев Оренбуржья» написала заявление с просьбой дать им участок для размещения там подворья, сообщил в эфире «Эха» президент организации Илкин Керимов. Эту просьбу он также высказывал на встрече с губернатором Юрием Бергом.

По словам Керимова, в подворье будет организован музей. Он уточнил, что речь идет не о Национальной деревне, потому что там не осталось свободных участков.

Что касается Национальной деревни, то президенту конгресса азербайджанцев кажется, что она была неправильно организована. В пример он привел Актюбинск. Там в одном здании для всех национальностей выделена площадь, где они могут расположить и музей, и места общественного питания, и другие заведения.

Minval.az