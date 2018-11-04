Популярный российский блогер и фотограф Илья Варламов находится в Азербайджане.

В Инстаграме Варламов опубликовал кадры из Баку с подписью «Пустили!».

Как сообщал ранее Minval.az, блогера не пустили в Азербайджан без объяснения причин в пятницу, 2 ноября.

«На паспортном контроле девушка сразу отложила мой паспорт в сторонку и вызвала подкрепление. Начались какие-то звонки, а меня отправили ждать на лавочку. Через два часа подошел начальник пограничников и сказал, что по мне есть вопросы и надо ждать. <…> Еще минут через 30 мне сообщили, что «мое присутствие в Азербайджане нежелательно». Причин не назвали. Начальство велело не пускать, и теперь меня депортируют. Сразу отвечу на ваши вопросы: Нагорный Карабах никогда не посещал, законодательство Азербайджана не нарушал. Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись», — рассказывал Варламов в своем блоге.

Minval.az