Краснодарский краевой суд приговорил к длительным срока заключения двух уроженцев Азербайджана по делу об изнасиловании и убийстве 15-летней девочки в Новороссийске, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе прокуратуры края.

«Суд признал 26-летнего Понаш Шамил-Оглы Баширова и 29-летнего Анара Али-Оглы Ализаде виновными в изнасиловании несовершеннолетней (п.»а» ч.3 ст.131 УК РФ) и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Кроме того, Баширов признан виновным в ее убийстве (п.»в,к» ч.2 ст.105 УК РФ) и посмертном надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ)», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, которые приводит пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю, 10 июля 2017 года под предлогом прокатиться к морю подсудимые вывезли несовершеннолетнюю в безлюдное место в окрестностях села Мысхако под Новороссийском.

Мужчины поочередно изнасиловали девочку, после чего П.Баширов, опасаясь ответственности, задушил потерпевшую. Затем злоумышленники скрылись, однако спустя несколько часов вернулись, чтобы лучше спрятать труп. В это время П.Баширов надругался над телом жертвы. Погибшую перенесли в лесопосадки и бросили там.

Приговором суда П.Баширову назначено наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима. А.Ализаде приговорен к 13 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ходе следственных действий полицейским сначала удалось задержать подозреваемого П.Баширова. Второй соучастник А.Ализаде пытался скрыться, уехал из региона и был задержан на административной границе Северной Осетии с Ингушетией.

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