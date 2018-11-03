Готовится ли его команда к реальным подвижкам в урегулировании после парламентских выборов?

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отправился в краткосрочный отпуск — до понедельника. О чем сообщил на своей странице в Facebook. «До понедельника решил оторваться от дел. С вашего позволения дам себе маленький отпуск. Люблю вас всех», — написал он. Еще раньше появилась новость, что Никол Воваевич прибыл в оккупированный Ханкенди. Велика вероятность, что свой «краткосрочный отпуск» Пашинян проведет именно там.

Наверное, при должной степени политической наивности можно поверить, что Никол Воваевич просто решил полюбоваться местными красотами, продегустировать местную тутовку под шашлык и заодно навестить своего сыночка, который здесь стойко несет все тяготы военной службы (по финансовой части, на безопасном расстоянии от линии фронта, но это все афишировать в СМИ необязательно).

Есть и другая «официальная версия». Недавно регион посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые провели переговоры в Ереване и Баку с «неполным заездом» в Ханкенди. И теперь Пашинян отправляется в Нагорный Карабах, чтобы продемонстрировать всем и вся, как тесно Армения «координирует усилия» с собственными ханкендинскими марионетками, которых до стола переговоров даже в роли доставщиков тутовки и шашлыка не допускают. И вряд ли допустят в ближайшее время — как заявил на своей пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, для того, чтобы изменить формат переговоров, нужно согласие обеих сторон, то есть и Азербайджана, и Армении. Так что Николу Воваевичу остается только совершать демонстративные вояжи в Ханкенди и демонстрировать поддержку «арцахским братьям».

Впрочем, есть и другие соображения. В Армении наконец распущен парламент. Как бы это открывает перед Пашиняном к формированию парламента, где у него уже будет «свое» большинство, и дорогу к укреплению своей власти, но… если на выборах его блок «Елк» одержит победу (притом что былая уличная популярность потихоньку тает, так как внятных положительных результатов у «революции» нет) и если не произойдет ничего экстраординарного — к примеру, вооруженного переворота, инспирированного теми же «карабахцами». В условиях относительной тишины на линии фронта, которой Никол Воваевич добился в Душанбе, его политическим противникам мало что мешает снять части с линии фронта и двинуться на Ереван, чтобы привести к власти…ну, к примеру, Роберта Кочаряна. Что уже диктует понятный план действий: отправиться в Ханкенди, «прощупать ситуацию», предостеречь…

Впрочем, не исключено, что этим возможные темы для обсуждения не ограничиваются. В «информационных лентах» хватает намеков, что на фоне внутриполитических перетрясок в Армении в карабахском урегулировании наступил некий тайм-аут, но после выборов логично ожидать «подвижек». Джон Болтон в ходе недавнего вояжа по Южному Кавказу прямо заявил, что США ждут от Пашиняна «решительных шагов» в карабахском урегулировании. МИД РФ в лице Марии Захаровой в ответ выразил свое возмущение: как это так — американский гость едва ли не указывает правительству ужасно независимой Армении, как ему поступать! Намеренно оставим в стороне, что не так давно в куда более жестких выражениях Москва требовала от Армении выпустить из тюрьмы Роберта Кочаряна. Эмоциональная реакция Захаровой, напомним, породила вполне логичные вопросы: а что такого крамольного сказал Болтон? Это было просто ревнивое отношение к самому факту визита высокопоставленного американского чиновника в Ереван по принципу «нечего тебе делать в моем огороде»? Или Захарова нечаянно «проговорилась по Фрейду», что урегулирование конфликта с выводом войск Армении из оккупированных азербайджанских земель, о чем говорили американские дипломаты, в планы Москвы не входит?

Но уже очень скоро по Карабаху высказался непосредственный начальник Захаровой — Сергей Лавров, глава МИД РФ. Который прозрачно намекнул: «Понимаем, что пока внутриполитические процессы не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли можно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечение полноценного нагорно-карабахского урегулирования». Чем подлил изрядную толику масла в огонь бушующих в Армении предположений и интриг: надо ли так понимать, что после декабрьских выборов Никол Пашинян все же пойдет на некие «решительные шаги» в Карабахе? Джон Болтон прямо заявил, что США ждут от Пашиняна именно этого, а у Никола Воваевича не без участия российских СМИ имидж «американского ставленника»…На внутриполитическом поле — это впечатляющая «бомба».

И вот на этом фоне велик соблазн предположить, что отправился Никол Воваевич в Ханкенди в том числе и с тем, чтобы «сверить часы» и обговорить подходы с Бако Саакном и членами его команды, предварительно распустив парламент и застраховавшись от депутатского демарша. Тем более что куда сильнее, чем дипломатия Болтона, Кента и Миллса, к подвижкам в Карабахе Никола Пашиняна подталкивает реальная ситуация в Армении. Той самой Армении, для которой последствия карабахской авантюры оказались попросту непосильными. И где уже давно назрела необходимость, как бы это повежливее, принимать решения, исходя из интересов Армении как государства, а не следовать геополитических мечтам, родившимся в среде армянской зарубежной диаспоры. Просто одни и те же мечты о чужих землях имеют разную цену. В самом деле, если о них рассуждают, к примеру, в армянском ресторанчике калифорнийского Глендейла, то на благосостоянии армян Калифорнии или Марселя это отразится не то чтобы кардинально. И даже в советские годы многие ереванские «народные вожди» были уверены, что можно вопить в мегафон «Ми-а-цум!» или еще что-нибудь в том же роде, но волей Госплана, Госснаба и прочих советских инстанций на комбинат «Наирит» по-прежнему будет поступать сырье из Азербайджана, а в казну — деньги от азербайджанской нефти. Но сегодня, после распада СССР, все это получило уже другое измерение — и социальное, и экономическое, и демографическое. Трубопроводы и железные дороги Армению обходят, деньги инвесторов — тоже. Эдуард Шармазанов, вице-спикер парламента Армении и пресс-секретарь РПА, отметил в своем выступлении: «В первом квартале инвестиции составили 100 млн долларов, во втором – 9 млн долларов. Это данные профессиональных экономистов. Мы ожидали инвестиционного бума после революции, но оказались перед разбитым инвестиционным корытом». Продолжается и миграция — по информации ереванской «Жоховурд», только за последний год численность населения сократилась на 10 тысяч 400 человек. В общем, Армению накрывает нешуточный дефицит и денег, и армян. Так что Николу Воваевичу самое время наметить пути для реального прорыва в урегулировании и начать «утрясать вопрос» со всеми заинтересованными сторонами.

Другой вопрос, хватит ли на это у Пашиняна политической воли. Тем более на фоне непростой политической ситуации в самой Армении, где против такого шага будут и «карабахцы», и многие его соратники. Внятной «партии мира» в Армении по-прежнему нет. Зато хватает тех, кто просто постарается воспользоваться возможностью разыграть в очередной раз «карабахскую карту». Наконец, есть и такая жестокая реальность: в истории Армении было предостаточно попыток, в том числе весьма драматичных, срыва наметившегося дипломатического прорыва в Карабахе. Отставка первого президента Армении Левона Тер-Петросяна после его призыва к компромиссу с Азербайджаном — пример хрестоматийный. В Армении хватало и разговоров, что «парламентский теракт» 1999 года тоже был продиктован попыткой «неких сил» сорвать все то же карабахское урегулирование путем «территориального размена», которое, как убеждены многие, обсуждал в регионе тогдашний заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт. Нервная реакция Захаровой на заявления Болтона по Карабаху — это еще не доказательство для суда, что Россия затевает в регионе «что-то погорячее», чтобы сорвать урегулирование конфликта под американской модерацией, но Пашиняну явно есть чего опасаться. Тем более что для резких внутриполитических ходов необязательно иметь неопровержимые доказательства — достаточно подозрений. Неудивительно, что не обладающий большим политическим опытом глава правительства Армении банально запутался в карабахской стратегии. Ереван находится в том самом безвыходном положении, выход из которого, согласно известному ироничному выражению Станислава Ежи Леца, ему не нравится. Изящного и приятного во всех отношениях решения у Пашиняна нет. Но если на реальный компромисс в урегулировании у нынешнего ереванского руководства не хватит мудрости и политической воли, то без этих решений Армении как государства может не остаться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az