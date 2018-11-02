На железнодорожном вокзале в Харькове у пассажира поезда «Харьков — Москва» пограничники обнаружили чужой документ с личными данными другого человека.

Об этом украинскому интернет-порталу atn.ua сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Таким образом гражданин Азербайджана планировал попасть в Россию.

Пограничники передали задержанного полицейским и направили в Нацполицию уведомление для внесения в ЕРДР по ст. 357 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

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