Известного российского блогера и фотографа Илью Варламова не впустили в пятницу, 2 ноября, на территорию Азербайджана. Об этом он сообщил в своем блоге на сайте «Варламов.ру».

«Сегодня с утра я мечтал о том, как буду есть шашлык в шикарных бакинских ресторанах, как погуляю по набережной, посмотрю на улочки старого города, увижу своих друзей…

Но на паспортном контроле девушка сразу отложила мой паспорт в сторонку и вызвала подкрепление. Начались какие-то звонки, а меня отправили ждать на лавочку.

Через два часа подошёл начальник пограничников и сказал, что по мне есть вопросы, и надо ждать… Но на границе ничего не знают. Говорят, доложили обо мне начальству и ждут ответа. Когда будет ответ, неизвестно. В чём дело? «Вам, наверное, лучше знать, какие у вас проблемы».

Ещё минут через 30 мне сообщили, что «моё присутствие в Азербайджане нежелательно». Причин не назвали. Начальство велело не пускать, и теперь меня депортируют.

Так как обратный рейс моей авиакомпании уже улетел, вернуть меня на Родину за счёт авиакомпании не получится. Надо либо ждать сутки в аэропорту, либо покупать билеты куда-нибудь.

Сразу отвечу на ваши вопросы: Нагорный Карабах никогда не посещал, законодательство Азербайджана не нарушал. Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись.

Согласился сам купить билет, и меня отвели в депортационный зал. В аэропорту Баку на первом этаже просто отгородили зону, где живут люди, ожидающие депортации.

Закуток охраняют двое полицейских, которые на полную громкость смотрят какие-то клипы на азербайджанском. Ребята добрые, предложили яблоко и продолжили смотреть клипы. Улетел в Стамбул!», — написал блогер.

Minval.az