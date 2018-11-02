Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства ознакомились с деятельностью Центра Управления Спутниковой Связью, переданного в использование Азербайджанской Армии.

Как сообщается на сайте Минобороны, было отмечено, что с учетом мер безопасности, система спутниковой связи, как автономно работающий наземный центр, мобильные и переносные средства спутниковой связи, в основном осуществляет деятельность посредством спутника ОАО «Azərkosmos».

Данная система спутниковой связи предназначена для обеспечения звукового и текстового обмена данными (DATA) между командными пунктами во время мобильного передвижения и быстрой передислокации войск в ходе наступательных и оборонительных операций.

Руководство Министерства Обороны также приняло участие в открытии новых подразделений Центра технического обслуживания и ремонта средств связи Азербайджанской Армии.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в лабораториях, предназначенных для ремонта средств связи, а также технических, служебных и административных помещениях и складах, расположенных на территории центра.

Было отмечено, что центр обеспечивает техническое обслуживание и ремонт всех видов стационарного и мобильного современного военного коммуникационного оборудования, используемого в войсках, после чего они в кратчайшие сроки вводятся в строй.

Встретившись со специалистами по ремонту автоматических систем управления, радиостанций и спутникового оборудования, Министр обороны подчеркнул, что средства связи являются одним из основных элементов системы управления современной армией.

Отметив, что вопрос обеспечения беспрерывного, стабильного, оперативного и скрытного управления подразделениями постоянно находится в центре внимания Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с расширением возможностей центра.

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